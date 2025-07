Szívszorító sorokkal számol be Horváth Gréta a válásáról: "kudarc, kitépik a szívedet"

Horváth Gréta és Meggyes Dávid 2020 februárjában, két és fél év együttlét után házasodtak össze. Közösen szerepeltek több televíziós műsorban is, és harmonikusnak tűnt a kapcsolatuk. Gréta korábbi kapcsolatából született fia, Filip is elfogadta és megszerette Dávidot, aki sajátjaként nevelte. 2022 januárjában derült ki, hogy a házasság felbomlott. Horváth Gréta szűkszavúan jelentette be Instagram-oldalán, hogy Dávid úgy döntött, "kilép az életükből", és nem kívánt részletekbe bocsátkozni a kisfia és önmaga védelmében. Később Meggyes Dávid tisztázta a helyzetet, és bevallotta, hogy az ő hűtlensége vezetett a váláshoz. Elmondta, hogy beleszeretett valakibe, és kérte a kommentelőket, hogy ne Grétát bántsák, mert ő volt az, aki felrúgta a fogadalmakat.

Horváth Grétaa válásáról mesélt / Fotó: Instagram

Gréta az Instán most engedte a rajongókról, hogy arról faggassák, amiről csak szeretnék. Egyikük megkérdezte, hogyan vészelte át a válást, mire a sztármami őszinte választ adott:

Először egy kudarc. Kitépik a szíved. Utána meg amikor ezen átverekeded magad, jött a felismerés, hogy egy áldás, hogy nem maradt. Szóval a legnagyobb ajándék volt nekem, nekünk. Hazugságban élni a legrosszabb dolog amit el tudok képzelni. Aki nem épít, az nem hozzád való. Amit először "világvégének" érzel, később a legnagyobb lehetőséged lesz. Szóval ha éppen ebben vagy, ne add fel. Az élet tartogat neked jót, sok jót

- írja Gréta.