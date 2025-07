A depressziója után újra önmaga a Házasság első látásra sztárja

Dr. Gaál Zoltán neve sokaknak ismerősen cseng a Házasság első látásra című realityből. A jóképű, humoros fogorvos karaktere mély nyomot hagyott a nézőkben, ám ő maga nem érezte úgy, hogy valódi énjét sikerült volna megmutatnia a műsorban. Elárulta, hogy hónapokig tartó depresszióval küzdött, amiből szerencsére sikerült kilábalnia.

Dr. Gaál Zoltán emlékezetes figurája volt a Házasság első látásra reality műsorának (Fotó: Szabolcs László)

A Házasság első látásra sztárja nem tudta visszanézni magát a műsor után

– A műsorban sajnos nem azt az oldalamat tudtam megmutatni, ami valójában én vagyok. Az ismerőseim csodálkoztak is, mert nem így ismertek meg. A hétköznapokban nem ilyen vagyok, mint azokban az extrém szituációkban – mondta Zoltán, aki a szereplés után hónapokig tartó depresszióval küzdött.

A kamerák előtti lobbanékonysága vagy éppenséggel érzéketlensége egyáltalán nem jellemzi a mindennapokban.

Ez a viccelődős, jókedélyű ember vagyok igazából, akit most látnak az emberek. Depressziós voltam majdnem fél évig, mert nem ezt az oldalamat mutatták meg a műsorban

– vallotta be őszintén a Borsnak a fogorvos.

Újra önmaga

Mára azonban már teljesen más a helyzet:

– Azért is vagyok most ennyire nyitott, és próbálom bebizonyítani, hogy a valódi énem az ilyen, amilyen most vagyok – teszi hozzá. És valóban: Zoltán visszatalált önmagához, újra mosolyog, sziporkázik, társasági életet él, és – saját bevallása szerint – jobban van, mint valaha.

Sok időt fog a családjával tölteni

A legnagyobb öröm számára most az, hogy hamarosan újra együtt lehet a gyermekeivel.

Jönnek majd a fiaim, augusztus 18-tól itt lesznek szeptember elsejéig, velük bejárjuk majd az országot

– mesélte büszkén az édesapa, akinek a családi kör a legfontosabb:

– A nagyobbik fiamat és édesanyámat is meg akarjuk látogatni, illetve a másik mamát is. A három egykori szobatársam se maradhat ki a látogatásból, mindannyian fogorvosok – árulta el Zoli.

Kipróbálná magát a Farm VIP-ben

És hogy mi a helyzet a jövőbeli tévés szereplésekkel? A doktornak most már semmi kifogása nem lenne egy újabb reality ellen – sőt, kifejezetten szimpatizál a Farm VIP ötletével.

Pont ez az a műsor, ami megmozgatna. Simán benne lennék. Ki tudja, mit hoz a jövő…

– vallotta be.