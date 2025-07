A Házasság első látásra sztárja bejelentette: „Akkor is Nagy Ő leszek, a legnagyobb!”

Ha Szolnoki Szabolcs valamit a fejébe vesz, akkor addig megy, amíg meg nem valósítja a tervét. Hogy a Házasság első látásra második évadában megismert üzletember neve valóban felmerült-e, mint lehetséges Nagy Ő, azt nem tudjuk, de hogy ő maga gyakran emlegette így magát, az fix. Igaz, már túlvagyunk Stohl András bejelentésén, de a gyémántkereskedő nem nyugszik. Első körben egy bokszmeccset helyezett kilátásba, melyen kiütné a színészt, most pedig lapunkon keresztül jelenti be, hogy ha nem is Nagy Ő, de a nagyon Nagy Ő még lehet és lesz is belőle.

Az üzletember komoly elhatározásra jutott (Fotó: Instagram)

Nagy Ő ugyan nem lett, de így sem áll le a Házasság első látásra sztárja

Házasság első látásra Szabi finoman szólva is bővérű és szeret is beszélni hódításairól. Legutóbb például egy a születésnapjára kapott, édeshármas részleteibe avatott be minket. Nos, az üzletember fejéből most egy ennél is nagyobb buli ötlete pattant ki, és mint mondja, már bele is vágott a szervezésbe. Nem kisebb célt tűzött ki a szeme elé, mint hogy ő legyen a magyar Hugh Hefner, azaz a Playboy legendás alapító-tulajdonosa, aki világraszóló és fülledt erotikától izzó bulikat rendezett a házában, ahol egymást taposták a világsztárok és persze a nyuszis magazin címlaplányai. „Akkor is Nagy Ő leszek, sőt a legnagyobb! Elfogadom, hogy idén Stohl András keresi majd az igaz szerelmet a TV2-n. Sőt, elállok attól is, hogy kiüssem őt a ringben, hiszen mégis csak jobb, ha a forgatás előtt nem sérül le. Na jó, ez csak vicc, de a bejelentésem nem az!”

Minden adott ahhoz, hogy olyan bulikat rendezzek, melyeket annak idején a Playboy alapító Hugh Hefner tartott.

„A helyszín adott, a gyönyörű nők már egyébként is körbevesznek szóval kezdődhet a szervezés!” – jelentette ki Szolnoki „playboy” Szabi.

Szolnoki Szabolcsból ugyan nem lett Nagy Ő, de még járhat Hugh Hefner nyomdokaiban ( Fotó: YouTube)

„A belépés ugyan korlátozott lesz, de mindenhol, vagyis majdnem mindenhol lesznek majd kamerák”

A Házasság első látásra sztárja ráadásul nem irigy, ezért hamarosan elindít egy internetes platformot is, amin keresztül bárki beleshet majd a gigantikusra tervezett bulikba. „Az öreg Hefner is forgatott a híres bulikon és én is pontosan ezt fogom tenni. A belépés ugyan korlátozott lesz, de mindenhol, vagyis majdnem mindenhol lesznek majd kamerák, így akár élőben is közvetíthetem majd az eseményeket, de ígérem, hogy bárki, vissza is tudja majd nézni, hogy mi történt egy-egy eseményen. Ami biztos, hogy a korábbi Nagy Ő-k kapnak majd meghívást a bulikra és persze az ország legszebb hölgyei is mind hivatalosak lesznek” – ígérte Szolnoki Szabolcs.