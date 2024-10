Kitálalt az egykori Playboy-modell: ilyen volt az élet Hugh Hefner villájában

Egy korábbi Playboy-modell, aki hajléktalankélt is élt már most kitálalt arról, milyen is volt az élet a Playboy-villán belül, Hugh Hefner oldalán. Louise Glover azok után határolódott el a Playboy léttől, hogy 27 évesen mellimplantátumai miatt vérmérgezést, majd szívrohamot kapott. Ez pedig egy ébresztő volt neki arra, hogy el kell hagyja a los angelesi birtokot és inkább másfajta modellkedésbe kell kezdjen.

Kitálalt a Playboy-létről. Fotó: pexels

Majdnem meghaltam egy ferzőtés miatt és ez egy ébresztő volt számomra. Elkezdtem edzeni, a fitnessz világába menekültem, lifestyle modell lettem. Rengegeteg nagy márkával dolgoztam együtt

- meséli, ám hiába a sikeres modellkarrier, albérleti díjra akkor sem volt mindig pénze. Volt, hogy egy sátorban élt, írja az UNILAD.

Ennek ellenére pozitív maradt és boldogan tekint vissza a villa létre Hugh Hefner oldalán:

Mintha egy másik világban éltem volna. Akkor még nem gondoltam bele, de a világ legnagyobb neveivel találkozhattam ott. Szerettem mindegyik Playboy-modellt, egy nagy család voltunk. Nagyon szerettem Hugh-t is, igazi úriember volt.

Épp ez miatt az egykori életvitele miatt ajánlották neki többen is, miután hallottak az anyagi gondjairól: nyisson saját OnlyFans-oldalt. Louise azonban nem akarja ezt a fajta modellkedést követni még akkor sem, ha sok nőnek milliókat hozott.