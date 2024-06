ÉNB Joe menyasszonya: Azt hittem, megtaláltam az igazit, de…

Nehéz volt a ruhaválasztás, mert a legelsőnél, amit kiválasztottam anyukám is elsírta magát, ami miatt én is elsírtam magam és egy olyan érzelmi hullámba kerültem, hogy azt hittem, hogy megtaláltam az igazit, de ahogy napokon keresztül nézegettem, azt vettem észre, hogy nem azért nézem, mert gyönyörködöm benne, hanem, hogy biztos jó választás-e. És ebből tudtam, hogy mégsem az az igazi ruha, és utána Mikinek is megmutattam, amire ő is azt mondta, hogy ez tényleg nem az, úgyhogy ezért is lett egy másik