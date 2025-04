Így van a műtétje óta DR BRS

Év elején jött a hír, hogy kórházba került a népszerű lemezlovas. Mint kiderült, DR BRS korábbi sérülései miatt kényszerült befeküdni az intézménybe.

Ahol ott van DR BRS neve, ott mindig minőségi produkció születik (Fotó: Csernok Gyula)

„Régebbi sérülések miatt meghúzódtak a szalagok a térdemnél, ami miatt ciszta alakult ki hátul. Illetve porckopásom is van, és úgy voltam vele, hogy ha szeretnék sportolni rendszeresen, akkor ezt meg kell műttetni” – írta akkor az Instagram-oldalán DR BRS.

A DR BRS dalok között vannak feldolgozások, de egyre több a saját szerzemény is

Megkerestük a zenészt, hogy van a beavatkozása óta, és szerencsére pozitív hírekkel szolgált, hiszen egyre jobban szolgál az állapota, amiért persze rengeteget tesz.

DR BRS Radics Gigi után Kollányi Zsuzsival és Bartalos Jenővel állt össze (Fotó: Csernok Gyula)

„Köszönöm az érdeklődést, egyre jobban vagyok!”

Sajnos fiatalon igazán rendetlen gyerek voltam, ahogyan pedig idősödök, jövök rá, hogy a rend és a rendszer a legfontosabb egy ember életében.

„Ezért is van szükségem most gyógytornára, mert az, hogy megműtöttek, önmagában nem elég a teljes felépüléshez. Persze még nem vagyok 100%-os, hiszen múlt pénteken három fellépésem is volt, ahol az utazás és a produkció egyszerre nagyon megterhelő volt. Elkezdtem rendszeresen sportolni, személyi edző segítségével. Most dalokat is sűrűbben tervezek, mert rengeteg ötletem van, ez pedig annak köszönhető, hogy jobban érzem magam a bőrömben. Sportolok, kevés alkoholt iszom és pszichológushoz járok, ezáltal még éhesebb vagyok a sikerre és az elismerésre. Közben kisütött a nap, így a kedvem is egyre jobb, szeretném ezt a pozitivitást átadni az embereknek, ezért is jött most ki Kollányi Zsuzsival és Bartalos Jenővel közös, Mosolyogj még című dalunk” – árulta el DR BRS.

Kollányi Zsuzsi egy igazi energiabomba, így bizony fel kellett venni vele a tempót. Ettől függetlenül nagyon is gördülékenyen ment a munka, hiszen nem ez volt az első alkalom, hogy közösen dolgoztak együtt.

„Többször felléptünk már Zsuzsival, hiszen a DR BRS és barátai formációnkat sokszor hívják fellépni, ahol olyan zenészekkel és énekesekkel dolgozom, mint Biga, Veréb Tomi, Varga Viktor, Király Viktor vagy éppen Kollányi Zsuzsi.”

A mostani dalunknak jó üzenete van. A magyarok képesek szomorúan nézni a dolgokat és kellenek ilyen zenék, amikor a valóságba lehet hozni egy kis boldogságot

– avatott be minket a részletekbe.