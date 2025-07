Détár Enikő meglepő titkot árult el párjáról

Détár Enikő évtizedek óta az egyik legismertebb és legnépszerűbb hazai színésznő, aki folyamatosan színpadon van, így jól be kell osztania az idejét, hogy családi életet is tudjon élni. Enci azonban így is rendre meglepi rajongóit, legfrissebb bejegyzése például kifejezetten romantikusra sikerült.

Détár Enikő és Kiss Péter több mint tizenegy éve élnek boldog kapcsolatban (Fotó: Szabolcs László)

Détár Enikő párja igazán szerencsés

„Ma van a csók világnapja. És bár a képen nem csókolózunk… hát kivel is csókolózna az ember, ha nem a szerelmével? Itt most pont nem látjátok, de mi azok közé tartozunk, akik évek múltán is csókkal köszönnek, csókkal búcsúznak – sőt néha csak úgy, ok nélkül is: csókolnak” - kezdi a színésznő, aki magyarázatot is adott a posztra, mi több, követőit is hasonló jókra buzdítja:

Mert a csók egy titkos nyelv. Olyasmi, amit nem kell fordítani. Vibrál, összeköt, simít – és igen, néha kisimít is. Több benne a szeretet, mint egy jól sikerült vacsorában. Szóval ha van kinek, csókoljátok meg ma is. Ha nincs, akkor is gyakoroljatok… Biztos, ami biztos.

Détár Enikő és Kiss Péter több mint 11 éve alkotnak egy párt és ennyi idő után sem aludt ki a közöttük lévő tűz: gyakran hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos számukra az együtt töltött minőségi idő és az odafigyelés a mindennapokban. Enci állandó szereplései azonban nyilván megnehezítik a logisztikát, hiszen a fellépések időpontját egy előre elkészített tervezetben kapja meg, amelyhez alkalmazkodnia kell, ez azonban nem zavarja, mint mondja, 43 éve így él és ezt elfogadta már rég, minden szépségével és nehézségével együtt. A színésznő erről nemrég a Borsnak adott interjújában is nyilatkozott:

Az igazi kikapcsolódást számomra leginkább az jelenti, amikor itthon vagyok, kiülök a teraszra és csak bámulok kifelé. Nagyon szép, zöld környezetben élek az agglomerációban, amit nagyon szeretek!

Enci korábban a hot! magazinnak adott interjújában mesélte el, hogy párja, Kiss Péter igyekszik igazodni hozzá, még úgy is, hogy napirendjük gyakorlatilag összeegyeztethetetlen. Ennek ellenére még mindig nagyon nagy igényük van arra, hogy együtt legyenek és ezért sok mindent meg is tesznek, Péter például sokszor úgy is megvárja a színésznőt, hogy sokszor csak nagyon későn, egy esti fellépés után ér haza. Sokakban felmerül a kérdés ennyi energiát látva a színésznőben, hogy vajon Détár Enikő hány éves? Elképesztő, de 61 esztendejéből jó néhányat letagadhatna, mind a külső, mind pedig a vitalitás terén.