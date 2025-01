Détár Enikő és a párja, Kiss Péter: „Több együtt töltött időre vágyunk”

Szereti meglepni Détár Enikőt a párja

Az együtt töltött tizenegy év alatt alaposan kiismerték egymást, és elfogadták a másikat olyannak, amilyen. Persze szívesen szereznek örömet egymásnak, de az ünnepekkel járó ajándékozásokat egyáltalán nem szeretik, ezért arra törekszenek, hogy lehetőleg élményeket adjanak a másiknak.

Détár Enikőék szeretnének több időt tölteni egymással - Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT MAGAZIN

– Van egy zizim: nem szeretek bent főzni, mert nem szeretem az ételszagot. Ezért berendeztem magamnak kint egy nyári konyhát, így amikor van lehetőségem, ott főzök. Muszáj és szeretek is a konyhában pörögni, de az évek alatt ebben is lazultam. Sokkal engedékenyebb lettem magammal. Régen, a főiskolán húszcentis sarkú cipőben, fülbevalóval, csillogó ékszerekkel csattogtam a folyosón. Ahogy múlnak az évek, egy állandó ékszer maradt, amit használok: édesanyám gyűrűje. Fülbevalót is a kedvetekért vettem fel – mondta mosolyogva Enikő.

– Sokszor mondja nekem, hogy fent hagyta a sminkjét, csiniben jött haza, hogy ne csak egy mosónővel találkozzak mindig – jegyezte meg nevetve Péter. – Én erre mindig azt mondom, hogy „Ha felkeléstől hazaérkezésig az a munkád, hogy szűk, feszülős ruhákban mosolyogj, ragyogj, csillogj, akkor ha hazaérsz, bújj már bele abba a jó melegítőbe, kérlek!” Az ajándékozással is úgy vagyunk, hogy ha nincsen kifejezetten ünnep – legyen az Valentin-nap, névnap vagy születésnap –, akkor is lehet virágot és csokit adni a párodnak.

Détár Enikő és Kiss Péter nyaralás alatt is dolgoznak

Enikő évtizedek óta szerepel a világot jelentő deszkákon. A mai napig a legfoglalkoztatottabb művészeink egyike, emiatt folyamatosan úton van, de ez egyáltalán nem gond számára, hiszen a teljesítési vágya mindig hajtotta előre az élete során.

– Nagyon szeretnék változtatni azon, hogy mit vállalok el és mit nem. Ez az én butaságom, hogy ha elmegyünk nyaralni országon belül, akkor is vállalok előadásokat. Volt olyan egyhetes nyaralás, ami alatt négyszer mentem el fellépni, Péter pedig háromszor tréninget tartani.

Valamiért akkora a kötelességtudatom, hogy még pihenés közben is azon jár az agyam, hogy menni kell, el kell végezni a munkát. A színészek nem akkor dolgoznak, amikor akarnak, hanem amikor hívják őket. Ezért is van bennem egy félelem, hogy ha egyszer lemondok egy előadást, akkor lehet, hogy többé nem hívnak.

Ez egyben felelősség is, de persze nagyon is örülök neki, hogy negyvenegy éve vagyok a színpadon, és a munkám egyben a hivatásom is. Három darabban játszom jelenleg a Madách Színházban: a Mary Poppinsban, a Mamma Mia!-ban és A tizenötödikben, illetve a Turay Ida Színházban is van szerepem, szóval szerencsére akad dolgom bőven – mondta büszkén Détár Enikő.