Együtt készültek az érettségire Demcsák Zsuzsáék: „Én egyáltalán nem izgulok”

A napokban megkezdődött egy olyan esemény, ami nagyon fontos a diákok életében, ez pedig nem más, mint az érettségi. Hétfőn a magyar, kedden azonban a matekérettségi miatt aggódhattak a nebulók és a szülők. Így például Demcsák Zsuzsa nagyfia, Benedek is, aki édesanyjával kellőképpen felkészült a megmérettetésre.

Demcsák Zsuzsa fia idén érettségizik, azonban nem aggódnak, mert Benedek kellőképpen felkészült Fotó: TV2

Demcsák Zsuzsa fia társaságában érettségi feladatokat szokott megoldani

Nyilván csináltak már az igazi előtt afféle próbaérettségiket, de természetesen nagyon izgult, mivel ez mégis csak egy nagy mérföldkő az ő életében. Az érettségi voltaképpen a felnőtté válásnak az egyik utolsó lépcsőfoka, amit várnak a diákok, de kissé félnek is tőle. Viszont én egyáltalán nem izgulok, mert tudom, hogy Benedek mennyi munkát tett bele a tanulásba

– nyilatkozta a Borsnak a Példaképek Demcsák Zsuzsával videós podcast műsorvezetője, aki fiának szokott segíteni a tanulásban.

„Nagyon szeretünk együtt megcsinálni különböző tantárgyakból feladatokat, illetve az elmúlt években egyébként is mindig megoldottuk az adott érettségi feladatsorait. Ez egy nagyon jó közös időtöltés, ami megtornáztatja mindkettőnk agyát, de azért jó érzés, hogy ügyesek is vagyunk benne” – viccelődött Demcsák Zsuzsa, aki nagyon büszke nagy fiára, amiért jó tanulmányi eredményeket ér el.

Nincs nyomás a műsorvezető gyermekein

„Benedeknek a matek és a történelem érettségi a két legfontosabb, így ezekre rengeteget tanult, az utóbbiból pedig nem közép, hanem emelt vizsgát fog tenni. A magyar volt kérdéses neki, mert azzal foglalkozott kevésbé, de hála Istennek jól sikerült neki” – mesélte a kétgyermekes édesanya és elárulta: fiát már felvették üzleti gazdaságtanra az egyetemre, mégis volt rajta egy kis nyomás az érettségi kapcsán.

„Én anno kitűnőre érettségiztem, emiatt mindkét gyerekemben van egy olyan érzés, hogy ezt a mércét nekik is meg kell ugrani. Azonban mondtam nekik, hogy ez nem egy elvárás, mert most már teljesen más az egész rendszer, nem összehasonlítható azzal, amikor én adtam számot a tudásomról. Viszont igencsak büszke vagyok rájuk, mert nagyon jó tanulók” – vélekedett a csinos anyuka, akinek kisebbik gyermeke, Tamara idén még nem érettségizik, viszont már ő is szokott ilyen jellegű feladatlapokat megoldani a bátyjával és édesanyjával.