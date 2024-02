Hideg zuhany: titokban szakított a TV2 álompárja

Szakított a TV2 sztárpárja, a Sztárban sztár leszek! című műsorból megismert Tasi Dávid és a Dancing with the Stars táncosa, Tóth Katica. Hivatalosan pár hónapig alkottak egy párt, de korábban arról lehetett olvasni, hogy már össze is költöztek. Sőt, a családbővítés is szóba került köztük...

Szakított a TV2 sztárpárja, Tasi Dávid és Tóth Katica Fotó: TV2

Dávid azonban egy követői kérdésre azt válaszolta az Instagramon, hogy már nincsenek együtt.

Együtt vagytok még Katicával

- faggatták a közösségi oldalán indított kérdezz-felelek játékban a Sztárban sztár leszek! korábbi versenyzőjét.

Már nem vagyunk együtt. Többet nem is szeretnék erről beszélni. Köszi a megértést

- válaszolta Dávid.