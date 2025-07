Szinte rá sem ismerni Curtisre: itt vannak a megdöbbentő fotók a rapperről

Curtis Judie oldalán megtalálta az igaz szerelmet, és ezzel együtt önmagát is. Igaz, a kapcsolatuk első évei korántsem voltak zökkenőmentesek, de a rappert tavaly óta mintha kicserélték volna. A boldogság és az egészséges életmód pedig a külsején is meglátszik, szinte össze sem hasonlíthatóak a mostani és egy évvel ezelőtti fotói.

Curtis élete hatalmas fordulatot vett tavaly óta, a rapper a Megasztár zsűrijében is helyet kapott (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Széki Attila Curtis Instagram-oldalán osztotta meg, hogy kontrollon járt a klinikán, ahol a hajbeültetését csinálták, ugyanis már eltelt egy év azóta. A zenész akkor azt is eldöntötte, hogy teljes életmódváltásba kezd, és nem csak az alkoholról mondott le, de az egészséges étkezésre és az edzésre is nagyon odafigyel. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a teste teljesen átalakult. Ati rengeteget fogyott, és izmot is épített, így most jobb formában van, mint valaha. Ráadásul a szakmai életére is jó hatással volt a változás, hiszen ősszel a Megasztár új évadának zsűrijében láthatjuk viszont.

Curtis és Judie szerelme is megerősödött

Tavaly nyáron még arról pletykáltak a rajongók, hogy Curtis és Barnai Judit kapcsolata válságba kerülhetett, sőt amikor Judie a Farm VIP 5. évadát forgatta akkor még a szakítás híre is felröppent. Végül azonban minden jóra fordult, ugyanis a szerelmesek rengeteget dolgoztak a kapcsolatukon, és ez annyira jót tett nekik, hogy a rapper augusztusban még a nagy kérdést is feltette. A koppenhágai lánykérés után ugyan a lagzi még várat magára, ugyanis Judie-nak kosaras karrierje mellett egyelőre nem sok szabadideje van, de abban biztosak, hogy előbb vagy utóbb sor kerül az esküvőre.

Curtis fogyása elképesztően látványos, sőt a hajbeültetés is nagyszerű eredményt hozott (Fotó: Instagram / curtis4ker / hot! magazin)

Curtis kisfia előtt is példa akar lenni

A zenész életében szerelme mellett egyértelműen a fia, Doncsi a legfontosabb, így az életmódváltásban neki is nagy szerepe volt. Curtis gyermeke előtt szeretne igazi példakép lenni, amihez elengedhetetlen, hogy olyan életet éljen, amilyet a fiának is szeretne. Úgy tűnik, ez sikerült is, hiszen Doncsi sokszor még az edzéseire is elkíséri édesapját, amit nagyon élvez, arról nem is beszélve, hogy a kiegyensúlyozott párkapcsolat is egyfajta biztonságot jelent az életükben.