Íme a nagy TV2 kívz: Mennyire ismered a Megasztár megújult zsűrijét?

A 2000-es évek egyik legnagyobb hazai tévés sikersorozata, a Megasztár tavaly, 12 év kihagyás után tért vissza a képernyőre, és idén újabb izgalmas fordulatokat ígér a TV2. A nyolcadik évad teljesen megújult zsűrigárdával és műsorvezetői felállással érkezik, amely már most felcsigázta a rajongók kíváncsiságát.

Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis és Marics Peti"> Ők foglalnak helyet a zsűriszékekben a Megasztár új évadában (Fotó: Tv2)

A Megasztár zsűri 2025-ben megújult

A zsűriszékekben ezúttal Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis és Marics Peti foglalnak helyet. Tóth Gabi számára különösen érzelmes lehet ez az évad, hiszen éppen 20 évvel ezelőtt indult el zenei karrierje a Megasztár színpadán, ahol harmadik helyezést ért el. Marics Peti már tavaly is bizonyította, hogy kiváló érzékkel ismeri fel a tehetségeket, így nem meglepő, hogy idén is helyet kapott a zsűriben. Herceg Erika és Curtis pedig új színt hoznak a műsorba, mindketten erős egyéniségek, akik nemcsak véleményt mondanak, hanem mesterekként is támogatják majd a versenyzőket. Egy lényeges fronton is jelentős változás történt: Ördög Nóra mellé új társat kapott Szépréthy Roland személyében a Megasztár műsorvezető posztjára. Ez azt is jelenti, hogy Till Attila, aki 22 éven át volt a műsor arca, idén nem tér vissza a képernyőre.

Tilla helyett Szépréthy Roland lesz a műsorvezető a Megasztár 2025-ben (Fotó: Tv2)

Vadonatúj szabályok is lesznek a Megasztár új évadában

Az új évadban a zsűritagok nemcsak értékelik a produkciókat, hanem aktívan részt vesznek a versenyzők felkészítésében is, saját feladatokat adva nekik, és segítve őket az élő show-ba jutásban. A Megasztár tehát nemcsak a tehetségek felfedezéséről szól, hanem arról is, hogy miként válhatnak a jelentkezők igazi előadókká.

A nagy bejelentés apropóján készítettünk egy kvízt, amelyből megtudhatod, mennyire ismered a megújult zsűrit és a műsorvezetőpárost. Teszteld a tudásodat, és derítsd ki, ki mennyire van képben a Megasztár új évadával kapcsolatban!