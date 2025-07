Csutit malackodáson kapták – megmagyarázta az esetet

Egyre több híresség vállal szerepet jótékonysági kezdeményezésekben, de kevesen teszik ezt ilyen szórakoztató és közvetlen módon, mint Csuti. A közösségi oldalakon aktív influenszer most malacok társaságában bukkant fel, miközben egy új szolgáltatási platformot népszerűsített. Az akció nemcsak figyelemfelkeltő, de valódi segítséget is jelent az állatvédőknek.

Csuti párja társaságában mozizott. Le sem tagadhatják, hogy nagy állatrajongók (Fotó: Mediaworks Archív)

Csuti szívügye az otthon

Szabó András Csutit malackodáson kapták – szó szerint. A népszerű influenszer a Noé Állatotthon Alapítványnál járt, ahol nemcsak a malacokat simogatta meg, hanem egy nemes ügyet is támogatott. A látogatás apropója az újonnan elindított Flicky nevű oldal népszerűsítése volt, ahol sztárok és sportolók különböző szolgáltatásokat kínálnak – legyen szó étrendtervezésről, tanácsadásról vagy akár személyre szabott edzéstervekről, üzenetekről.

Az oldalon regisztrált szolgáltatók szabadon dönthetnek arról, hogy a bevételeik mekkora részét ajánlják fel jótékony célra. Csuti és társai például három szervezet – a Noé Állatotthon, egy baptista segélyszervezet, valamint az S.O.S. Gyermekfalvak – számára ajánlottak fel egyenként 200 ezer forintot.

Egyénileg állíthatják be, hogy a kapott pénzből hány százalékot ajánlanak fel jótékony célokra. Akár 100% is lehet

– hangsúlyozta Csuti, aki a helyszínen humorával sem fukarkodott:

Jó napot kívánok. Elég volt? Azért jó, hogy ilyen klassz kis melegvizes úsztatójuk van, hogy ha pukkantanak benne, akkor olyan, mint a jacuzzi

– mondta az influenszer az állatotthonban készült videójában, miközben a malacokat figyelte.

Szabó András Csuti fontosnak tartja, hogy minél több alapítványt támogassanak (Fotó: Mediaworks Archív)

Fontos üzenetet közvetítenek

A kezdeményezés célja nem csak az adománygyűjtés: az influenszereket is szeretnék ösztönözni arra, hogy példát mutassanak a követőiknek. Csuti sem titkolja, hogy a jövő generációjára is gondol: Csuti gyerekeit is igyekszik az önzetlenségre nevelni, és fontosnak tartja, hogy ők is megértsék az adakozás és a segítségnyújtás jelentőségét.

Csuti Instagram oldalán egyébként folyamatosan megosztja azokat a pillanatokat, amelyekkel másokat is inspirálni szeretne – legyen szó családi programokról, edzésről vagy éppen jótékonysági eseményekről.

Ez a kezdeményezés csak a kezdet, terveik szerint további alapítványokat is bevonnak, hogy még szélesebb körben tudjanak segíteni. Az influenszerek példamutatása pedig remélhetőleg sokakat inspirál majd a jó ügyek támogatására.