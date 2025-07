Csutiék már a gyerekvállaláson gondolkodnak: „Szeretném ezeket megadni a páromnak”

Az üzletember, Szabó András Csuti, korábban az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina férje volt, akitől két gyermeke született: Medox és Nina. A kapcsolatuk azonban idővel zátonyra futott és elváltak. Azóta már mindketten újra megtalálták a boldogságot, Csuti Sudár Bianka személyében lelt rá a szerelemre, ami azóta is lángol köztük.

Csuti nyara tele van programokkal és elfoglaltságokkal, de párjával időt szakított arra, hogy megnézzék premier előtt az új Jurrasic World filmet (Fotó: Bors)

Ez a szerelmesek titka

„Most már eltelt három éve mióta együtt vagyunk, úgyhogy mindenki számára minden világossá vált azzal kapcsolatban, hogy miben kell kiegészíteni a másikat. Szerintem nagyon jól működünk együtt és nyilván ezért is vagyunk már ennyi éve együtt. A kapcsolatunk motorjának pedig azt tartom, hogy mindketten alkalmazkodunk a másikhoz” – kezdte a Borsnak a kétgyermekes édesapa.

Csuti tudja, nem könnyű vele együtt élni

Nyilván az a csomag, amivel én rendelkezem, az kicsit komplex és nem könnyű azt megszokni – gondolok itt például a gyerekekre. Viszont akkor jó szerintem egy párkapcsolat, hogyha elfogadod a másikat minden hibájával együtt, neki pedig sikerült engem elfogadni így. Illetve próbál nekem segíteni azokban a dolgokban, amiknél látja, hogy azokkal nem tudnék egyedül megbirkózni. Viszont ez szerintem igaz fordítva is, mivel én szintén sok mindenben támogatom Biust

– vélekedett az üzletember.

Csuti párja társaságában azt is elárulta a lapunknak, hogy az idei nyaruk nem annyira a pihenésről szól, mivel egyrészről a TV2 Újratervezés című műsora miatt rengeteg munkája van a műsorvezetőként tevékenykedő családapának. Másrészt pedig a gyereknevelés sem egyszerű náluk, de Szabó András szerint ez máshol sem megy könnyebben.

Csuti barátnője nemsokára édesanya lesz?

A szerelmesek azonban tele vannak tervekkel, nemrég például a Borsnak számoltak be arról, hogy július közepén nagy felújítás lesz náluk, ugyanis két gyerekszobával fogják bővíteni a házukat. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Csuti gyerekei miatt van-e szükség új helyiségekre. Az is lehet, hogy a szerelmesek már a közös gyerekvállaláson is gondolkodnak? A kétgyermekes apuka elárulta, mik a terveik a családbővítés frontján.

Természetesen szoktunk beszélgetni a lánykérésről, esküvőről és a közös gyerkőcről is, úgyhogy ezekbe abszolút tervben vannak. Viszont én úgy vagyok vele, hogy egyáltalán nem sürget az idő és nem attól lesz a jobb a kapcsolatunk, hogy ezek a dolgok megtörténnek. Azonban teljes mértékben tisztában vagyok vele, hogy ezek egy nő életében miket jelentenek, úgyhogy valamikor majd szeretném ezeket megadni a páromnak

– zárta a beszélgetést Csuti.