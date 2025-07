"Úgy vártuk!" - Sydney van den Bosch bejelentette, eljött a várva várt pillanat

Mint minden évben, idén is nagyon várjuk már, hogy a sztárok babái megszülessenek. A 2025-ös év kismamafókuszában Vajna Timi, Sydney van den Bosch és Lola állnak, a hazai celebek közül ők várnak ugyanis babát. Sydney van den Bosch és Lola már a harmadik trimeszterben járnak már, így tehát néhány hét, és végre a karjaikban tarthatják a kicsiket. A TV2 szerencselánya a kamerák előtt élte (és éli meg most is) a terhességet, most pedig nagy bejelentést tett.

Sydney már nagyon várja a babát

Sydney van den Bosch bizonyára szupererővel rendelkezik, elképesztő ugyanis, hogy milyen aktív életet él várandósan. Az első trimeszterben - ami pedig sokak szerint a legnehezebb az állandó rosszullétek miatt - végig A Nagy Duett színpadán volt, folyamatosan próbált és fellépett. A műsor végéhez közeledve már takargatni kellett a pocakját, és hiába remélte, hogy hamarosan kiesik, a közönség egészen a fináléig bent tartotta. Ezt követően Svédországba mentek utazgatni a férjével, és még most is rengeteget mászkálnak szerte az országban. Mindemellett építkeznek is, ami szintén sok rohangálással és idegeskedéssel jár. Sydney tehát nem unatkozik a várandóssága alatt. Most pedig, hogy a harmadik trimeszterbe ért, nagy hírt közölt a rajongóival: már aktívan rugdalózik a baba.

Minden egyes kis rúgását, mocorgását a szívünkbe zárjuk, úgy vártuk ezeket a napokat. Mondjuk nagy kár, hogy éjszaka indul be nála a legnagyobb buli amikor aludnánk, reméljük, hogy amikor megérkezik hozzánk ezeket a sportolási, aktív terveit nappalra időzíti a kisasszony

- írja.

Erre sok-sok rajongó billentyűzetet ragadott, és hevesen kommentelni kezdtek. Sokan megosztották a tapasztalataikat, miszerint az a baba, aki a pocakban éjjel aktív, születés után nyugodtabban alussza át az éjszakát.

