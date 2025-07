Sydney van den Bosch friss fotón, fürdőruhában mutatta meg gömbölyödő pocakját

Sydney van den Bosch bájos mosolyával és megnyerő stílusával éveken át volt a Szerencsekerék nézőinek kedvence, mint a műsor Szerencselánya. Az elmúlt hónapokban Sydney élete gyökeres fordulatot vett – ezúttal nem a rivaldafény, hanem a család és az anyaság került az előtérbe.

Sydney van den Bosch legfrissebb, fürdőruhás fotójáért odavannak a rajongók (Fotó: Szabolcs László)

Sydney van den Bosch férje büszke lehet

A modell pár hónapja hozta nyilvánosságra, hogy gyermeket vár, az első trimeszterben azonban nem volt könnyű dolga. Folyamatos rosszullétek gyötörték, A Nagy Duett élő adásai alatt is állandóan szédült. Sydney van den Bosch terhessége és a boldog babavárás azonban nemcsak a pár életét, de a család egész dinamikáját is megváltoztatta. Sydney férjével, Kaszás Benjáminnal már összetartó, szeretetteljes családként alkotnak egységet, főleg, hogy igazából már most négyen vannak: A Szerencselánynak ugyanis van két kutyája is, amik természetesen teljes jogú családtagnak számítanak. Legújabb bejegyzésében szívhez szóló sorokkal értekezett arról, hogy mennyire gyorsan telik az idő és ha már most így történik, mi lesz majd, ha kislánya megszületik?

Igyekszem majd legalább az utolsó hónapra lassítani egy picit, hogy vissza tudjak emlékezni erre a csodálatos időszakra

- fogalmazott. A rajongók teljesen odáig vannak Sydney fürdőruhás fotójáért - amelyet saját Instagram oldalán lehet megtekinteni -, rengeteg kedves hozzászólást kapott. Mint ismeretes, a modell terhessége közben egy házfelújítási projektben vesz részt, új otthonuk pedig remélhetőleg elkészül addig, mire megszületik a pici. Sydney van den Bosch ma már nem csupán modell, műsorvezető vagy celeb. Egy olyan nő, aki tudatosan választja a magánélet csendjét a nyilvánosság zajával szemben, az elkövetkező hónapok pedig talán csendesebbek, de annál fontosabbak lesznek az életében.