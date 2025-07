Menthetetlen, agyára ment a jó dolga - Felháborodtak a magyar sztárok Azahriah miatt - Videó

Továbbra is óriási a felháborodás a "Véglényező" Azahriah miatt, aki a gyűlölködő ostoba kijelentésével milliókat bántott meg. Olyan embereket, akik a honfitársai, és akik soha nem ártottak neki. Ellenben Baukó Attila, vagy ahogy már sokan hívják, Bunkó Attila nemcsak beletaposott sokak lelkébe, de még a dalaival is komoly károkat okoz. A Médiahatóság hivatalos jelentése szerint öngyilkosságra, droghasználatra buzdítja a fiatalokat Azahriah. Közben pedig sok százmilliót keres a koncertjeivel... Mindezek fényében telejesen érthető, hogy olyan zenei legendák háborodtak fel a viselkedésén, akik nemcsak szakmailag tettek le sokkal többet nála az asztalra az elmúlt évtizedekben, de sokkal nagyobb tapasztalatuk van az életről és a valóságról is.

pataky attila azahriah"> Pataky Attila alaposan kiosztotta a véglényező Azahriaht (Fotó: Bors)

Pataky Attila szerint Azahriah menthetetlen

Az EDDA Művek frontembere sok mindent megélt már a színpadon és a színpadon kívül is. Pataky Attila azonnal rávilágított Azahriah komoly hiányosságaira.

Ezzel a sráccal nagyon nagy baj van, kezdem azt hinni, hogy menthetetlen!

„Amikor legutóbb brutális stílusban a diktatúráról és a szabadság fogalmáról halandzsázott a színpadon, már akkor látszott, hogy vagy ennyire ostoba, vagy olyannyira morálisan elsüllyedt ember, aki menetel a vég felé. Egy ideig hittem, ha talán visszaülne az iskolapadba, az segítene rajta, de már tudom, hogy menthetetlen! Talán a történelemtanárát kellene leteremteni, hogy miért nem tudta rendesen megtanítani neki, hogy mi különbség van a szabadság és a diktatúra fogalma között” – mondta a Borsnak Pataky Attila.

Nagy Feró tudja, milyen diktatúrában élni, ellentétben Azahriah-val (Fotó: Bors)

Nagy Feró: „Ennek a kis taknyosnak, agyára ment a jó dolga”

Nagy Feró maga is látta Azahriah arcátlan kirohanását és nem is rejti véka alá, markáns véleményét. „Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy ez a kölyök miről beszél, de gyanítom, neki sincs sok esze, ami lássuk be, sokkal nagyobb baj. Főiskolát végzett emberként, próbáltam értelmezni, hogy mire is gondolhatott a ”költő”, majd bevallom, bele-belelestem Azahriah néhány dalába és rájöttem, a leírt sorainál, csak a dalszövegeit értem kevésbé. Azt hiszem, hogy ennek a kis taknyosnak, agyára mehetett a jó dolga, így unalmában megkereste a közelében fellelhető legnagyobb, épeszű erőt és, hogy egy kis izgalomhoz jusson, magára is rántotta azt.”

Más magyarázatot nemigen találok…”

– mélázott el a Kossuth-díjas Nagy Feró.