Bárkit eltapos: Azahriah teljesen tönkretette Toi Toi-os szeretője életét

A mindössze 19 éves Budai Laura nevét és arcát egy csapásra megismerte az ország, holott ő ezt egyáltalán nem akarta. Nem így és nem ilyen áron. Mint ismert, ő volt az a fiatal lány, akivel a saját magát egy bibliai királyról elnevező énekes, Baukó Attila, azaz Azahriah méltatlan módon egy mozgó budi mögött szexelt a Szolnoki Palacsintafesztiválon.

Azahriah magasról tesz arra, hogy mi történt a szeretőjével (Fotó: Bors)

Azahriah még büszkélkedett is a vécés kielégüléssel, a koncertjein egy Toi Toi vécét is a színpadra állított, és a csípőjét riszálva körbeugrálta. A szépséges aktust valaki videóra rögzítette és a felvételt több millió híve csodálhatta meg. Az aktus mindössze pár percig tartott, de ez elég volt ahhoz, hogy Budai Laura egész élete megváltozzon.

A több millió magyart megalázó Azahriah soha nem kért bocsánatot a lánytól, sőt, még menőzött is vele Friderikusz Sándornál.

„Ez a hájp jót tett, szerintem maximum előrébb hozta fél évvel a sikert, több ember megismert, de nem azért tett jót”

- nyilatkozta, bár ezt a mondatot azért nem egyszerű értelmezni.

Ez az igazi Azahriah: Mozgó klotyó, tönkrement élet

Nos, a sokak által csak Palacsintagirlként emlegetett lánynak viszont egyáltalán nem tett jót az a bizonyos "hájp". Teljesen tönkrement az élete, Hollandiába menekült az őt ért folyamatos és brutális megaláztatások miatt. Mindenki őt hibáztatta, miközben Azahriah a színpadon körbeugrálta a TOI TOI vécét és riszálta a csípőjét. Egy másik fellépésén pedig azt mondta a színpadon, hogy „Ha tisztán iszom a 10/2 -s nőt is megb*szom”. Mert a nőkről így illik beszélni... A barátnője ezek ellenére is visszafogadta a mobilvécés nemi aktus után. Budai Laurának pedig még ma is vannak rémálmai az esettel kapcsolatban.

Budai Laura először Lakatos Levente műsorában nyilatkozott a dehonesztáló esetről. A 19 éves lány arra a kérdésre, hogy nem érzi-e magát kihasználva, a következő választ adja:

„De. De nagyon. Nagyon rosszul esett egyébként, de úgy voltam vele, hogy igazából fiatalok vagyunk... Nem is az esett rosszul, hogy kihasznált úgymond, hanem hogy azóta teljesen lesz*rja azt, hogy engem betámadnak az emberek. Akkor mondta, hogy persze, segít, de semmi nem lett belőle. Ez esett rosszul igazából.”