Azahriah tahó kirohanását Nagy Feró sem hagyta szó nélkül: „Ennek a kis taknyosnak, agyára ment a jó dolga"

Milliónyi magyar ember zsebében nyílt ki a bicska, amikor szembesültek azzal, hogy az érthetetlen szövegvilágú Azahriah újra ostobaságokat beszél. Az előadó azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy minősíthetetlen stílusú posztban támadt a Fidesz szavazóira; "értelmileg és mentálisan sérült véglényeknek" nevezte őket. Ezzel, gyakorlatilag megsértve megannyi nálánál akár idősebb embert is.

Nagy Feró szerint Azahriah azt sem tudja, mit beszél (Fotó: Bors)

Nagy Feró: A leírt sorainál, csak a dalszövegeit értem kevésbé...”

Nagy Feró maga is látta Azahriah arcátlan kirohanását és nem is rejti véka alá, markáns véleményét. „Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy ez a kölyök miről beszél, de gyanítom, neki sincs sok esze, ami lássuk be, sokkal nagyobb baj. Főiskolát végzett emberként, próbáltam értelmezni, hogy mire is gondolhatott a ”költő”, majd bevallom, bele-belelestem Azahriah néhány dalába és rájöttem, a leírt sorainál, csak a dalszövegeit értem kevésbé. Azt hiszem, hogy ennek a kis taknyosnak, agyára mehetett a jó dolga, így unalmában megkereste a közelében fellelhető legnagyobb, épeszű erőt és, hogy egy kis izgalomhoz jusson, magára is rántotta azt.

Más magyarázatot nemigen találok…”

– mélázott el a Kossuth-díjas Nagy Feró.

Azahriah milliókat gyalázott a posztjában (Fotó: Mediaworks Archívum)

„Szabad neki zagyvaságokat beszélni, énekelni és írni...”

A Beatrice frontembere számára nem idegen a rendszerellenes szembenállás, hiszen ő maga is gyakran került szembe a kommunizmus idején a hatalommal. Csakhogy, ő egy diktatúra és nem a józan ész ellen emelete fel a szavát annak idején. „Ha valaki, akkor én tudom, milyen is rendszerkritikusnak, sőt a rendszer ellenségének lenni. Azahriah egy szerencsés kor gyermeke, hiszen nem kényszerül arra, hogy gondolkodjon, vagy legalább meggondolja a szavait. Szabad neki zagyvaságokat beszélni, énekelni és írni anélkül, hogy bárkitől, vagy bármitől tartania kellene.

Ennek fényében, bátran ki is áll az ostobasága mellett.

Ez az aranyos, balhés, hülyegyerek degeszre kereste magát, de szerintem fogalma sincs, mi is a baja. Talán el kellene vonulnia egy Toi Toi WC mögé, hogy kiengedje a gőzt” – vélekedett Nagy Feró.