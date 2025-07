Sztárok a buliban, együtt ünnepelt Stana Alexandra és Balogh Eleni

Pár napja volt Stana Alexandra születésnapja. Alxandra televíziós karrierjét a Dancing with the Stars első évadában indította el. Azóta rengeteg műsorban részt vett versenyzőként és műsorvezetőként. A táncos 33 évébe ért, a születésnapját Balatonfüreden töltötte, kiskutyája és családja társaságában. Alexandra egy szülinapi képen egy piros Ferarri mellett is pózol, igazi luxus érződik a fotókból.

Stana Alexandra professzinális táncos Fotó: Dombóvári Tamás / Archív

A baráti ünneplésre később esett sor. A táncos barátai gondoskodtak mindenről, a gyönyörű helyszínről, jó ételekről és a dekorációról is. Alexandra egy rózsaszín szülinapos kitűzőt visel és rózsaszín és fehér lufikkal pózol.

A televíziós személyiség megköszöni barátainak, hogy megszervezték a csodás ünnepséget, a barátok között van Balogh Eleni is. A modell és a Szerencsekerék műsorvezetője mosolyogva öleli át Alexandrát.

Ti vagytok a világon a legjobb barátok! Köszönöm szépen a tegnap estét és hogy mindig számíthatok Rátok! Veletek a világ egy szebb hely!

Eleni aranyos hozzászólással páraszolt Alexandra Instagram-posztjára.