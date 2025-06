Óriási mérföldkőhöz érkezett a várandósságában Vajna Timi – fotó

Nagy pocakkal jelentkezett be Vajna Tímea, szinte már a végső hajrában van. A magyar modell mindig is arra vágyott, hogy anya lehessen, és ez a kívánsága duplán is teljesült, amikor béranya segítségével született meg kisfia, majd ő maga is teherbe esett.

Elértem a 9 hónapot.

- jelentette be Instagram posztjában az üzletasszony, akinél szinte már ketyeg a visszaszámláló második gyermeke születéséig.

Tímea a malibui tengerpartokon készített pár képet immár 9 hónapos terhes pocakjával. A rajongók óriási szívecske áradattal özönlötték el a kismama posztját, aki alig várja, hogy már kezében tarthassa kisbabáját.