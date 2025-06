Hűha! Fülledt klipben számol le Horváth Tamással Tóth Abigél… – videó

Tóth Abigél, mikor a Megasztár 2024-es évadban bemutatkozott, a válogatón arról beszélt, hogy bántalmazó kapcsolatból szabadulva, hosszas elnyomás után szeretné kibontani szárnyait. Ez sikeres volt: a döntő kapujáig énekelte magát, s azóta sorra jönnek ki saját számai: most egy áhított közreműködés gyümölcsét arathatta le, már-már dominaként számolt le egy ismert férfival...

Tóth Abigél a Megasztárral robbant a köztudatba, most pedig tinikori bálványával duettezhetett (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tóth Abigél kíméletlenül bánt Horváth Tamással...

A sepsiszentgyörgyi lány már a műsorban is vagány, magabiztos nőként mutatkozott be, és erre csak ráerősít legújabb klipjében. Végzet asszonyaként énekel Horváth Tomival, aki nem nyert kegyelmet…

„Ez már nem csak dal: ez a játszmák sötét oldala kimondva. A Tagadod hideg, fájdalmas és igaz. Respect, Tamás és Abigél” – írta egy kommentelő a csütörtök este debütáló kliphez, amiben Tóth Abigél és Horváth Tomi együtt énekel.

„Veszettül klassz lett, brutális, durva a vége de nagyon vagány” – bókolt egy másik.

Bár a kommentszekcióban Abigél csak bókokat zsebelt be, volt, aki nem volt teljesen elégedett.

„Hát, nem is tudom. Nagyon szeretem Horváth Tamás majdnem minden számát, de ez nem lett a kedvencem. Szerintem a reggae hozzáállással sokkal jobb számokat csinált. Nem akarom megsérteni, de szerintem nem az ő stílusa. Hajrá tovább” – vélekedett egy hallgató, míg volt, aki Horváth Tamás és Raul közös zenélését sírta vissza.

Rajongólányból duettpartner

A dal premierje előtt Abigél így fogalmazott Horváth Tomiról:

„Mikor a Megasztár első adásában énekeltem, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, ismert emberektől is: Horváth Tomi még az Instagramjára is kirakta, ahogy levideózta a tévéképernyőt, és nagyon kedves szavakat írt. Én pedig régóta szeretem a munkásságát, nagy fangirl voltam, többek között az ő zenéjére nőttem fel, koncertjén is voltam már. El sem akartam hinni, amikor kiderült: felkereste Szabó Zét, hogy adja meg neki a telefonszámomat, mert szeretne velem egy közös dalt!” – mesélte a Borsnak.