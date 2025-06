Tóth Abigél stúdióba vonul Horváth Tomival: "Elő fog bújni a rajongó lány belőlem"

Tóth Abigél az álmait éli a Megasztár 7 óta. Bő egy évvel ezelőtt sokat vacillált, hogy jelentkezzen-e a TV2 tehetségkutatójába, de most úgy látja, élete talán legjobb döntését hozta meg. Már a válogatón levette a zsűrit a lábáról, s bár a döntőről egy hajszállal lemaradt, a karrierje beindult. Sőt, mára neves előadók keresik fel őt, hogy duettre hívják! Így volt ez Horváth Tamás esetében is.

Tóth Abigélre a Megasztárban figyelt fel a népszerű énekes: Horváth Tamás nemrég duettre hívta őt (Fotó: TV2)

Horváth Tamás kereste fel a Megasztárost

Tóth Abigél már a Megasztár alatt saját dalt kapott: Szabó Zé egy igazán egyedi szerzeményt hangszerelt neki, a tehetséges lány pedig ma annál a menedzsmentcégnél van, amelynek az ismert zenei szakember az egyik tulajdonosa. Rajta keresztül vette fel a kapcsolatot Abigéllel a népszerű magyar előadó, Horváth Tamás.

Horváth Tamás a tévében szúrta ki magának Abigélt (Fotó: Bánkúti Sándor/Bors)

„Nagyon izgatott vagyok, hogy Horváth Tomival duettezhetek!” – mesélte a Borsnak lelkesen Tóth Abigél, aki azt is elárulta, hogyan zajlott a megismerkedésük.

„Mikor a Megasztár első adásában énekeltem, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, ismert emberektől is: Horváth Tomi még az Instagramjára is kirakta, ahogy levideózta a tévéképernyőt, és nagyon kedves szavakat írt” – emlékezett vissza Abigél.

Így dicsérte Horváth Tomi Tóth Abigél produkcióját (Fotó: Instagram)

Én pedig régóta szeretem a munkásságát, nagy fangirl voltam, többek között az ő zenéjére nőttem fel, koncertjén is voltam már. El sem akartam hinni, amikor kiderült: felkereste Szabó Zét, hogy adja meg neki a telefonszámomat, mert szeretne velem egy közös dalt!

– árulta el a Megasztár felfedezettje, aki néhány napja hirdette meg, hogy egy ismert előadóval duettezik majd.

„Hétfőn fogunk először szeméyesen is találkozni, akkor vonulunk stúdióba, és már nagyon izgatott vagyok, azt hiszem, elő fog bújni a rajongó lány belőlem. A dal, amit együtt írtunk, nagyon tetszik, izgalmas kihívás, és már várom, hogy élőben is elénekelhessük” – fogalmazott az énekesnő, aki egy részletet már megosztott a dalból: ő otthon énekelt fel néhány sort, míg Tomi a nyaralásáról bejelentkezve fakadt dalra, a kommentelők pedig már ezt is imádták, már most újabb és újabb közös produkciót várnak tőlük.