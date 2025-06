„Továbbra is fáj” – Pokoli kínokat él át a Megasztár gyönyörű énekesnője, aggódnak a rajongók

Nem titok, hogy Tóth Abigél Megasztárban nyújtott teljesítményének köszönheti a hírnevét. Az énekesnő azonnal kitűnt különleges előadásmódjával, karrierje pedig azóta is pörög! Jelenleg is saját dalokat ír, illetve több ismert előadóval, köztük például Horváth Tomival is együttműködik.

Hiába Tóth Abigél kora, fájdalmakkal küzd a fiatal énekesnő

(Fotó: TV2)

Tóth Abigél, a Megasztár felfedezettje fájdalmakkal küzd

Az énekesnő fájdalmas napokon van túl, Instagram-oldalán elárulta, hogy komoly egészségügyi problémával, feltehetően ínhüvelygyulladással küzd, ami pokolian megnehezíti a mindennapjait. Különösen most, amikor épp egy új klipforgatásra készül, ráadásul fellépései is sorra következnek.

Vannak napok, amiken nem tudok és nem is akarok tökéletes lenni, azt hiszem mindannyiunknak van ilyen. Én ma fáradtan ébredtem, és továbbra is fáj a kezem, valószínűleg ínhüvelygyulladásom van. De a fények szépek voltak ma reggel, én pedig felszívom magam, mert a héten még klipet forgatunk Horváth Tomival közös dalunkhoz, hétvégére pedig hazamegyek, mert Erdélyben van koncertem! Nektek milyen hetetek van?

– számolt be a történtekről.

A poszt hatására elárasztották az üzenetek a fiatal szépséget: rajongói azonnal aggódni kezdtek érte, rengetegen kívántak jobbulást neki. Volt, aki abban bízott, hogy a betegség ellenére is fellép majd június 27-én a Budapest Parkban, más pedig saját tapasztalatait, tanácsait osztotta meg vele.

– Én is ezzel küzdöttem évekig. Csakis reflexológus kezelése segített rajtam. Orvosság csak ideiglenes megoldás volt. Jobbulást! – írta az egyik követője.