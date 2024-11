Szerelmi drámájáról vallott a Megasztár nagy esélyese: „Pánikbetegségem alakult ki, három hónapra kórházba kerültem"

Tóth Abigél szerelmi csalódás után vágott a Megasztárba, célja a saját példájával másokon is segíteni (Fotó: TV2)

„A tükörbe nézve végre azt érzem, hogy szeretem önmagam"

– Mély pontra kerültem, mindenre agresszívan reagáltam, még saját magammal sem bírtam meglenni, erőszakos lettem. Pánikbetegségem alakult ki, ami miatt tavaly decemberben három hónapra kórházba kerültem.

– Sok segítséggel és erővel sikerült felállnom a padlóról, de azt hiszem, még mindig nem hevertem ki teljesen a történteket. De úgy gondolok rá, hogy érzelmileg tanulságos volt, megerősödtem, sokkal több önbizalmat szereztem. A tükörbe nézve végre azt érzem, hogy szeretem önmagam. Úgy sejtem, hogy mások is járnak hasonló cipőben, értük is szerettem volna felvállalni a történetemet. Számomra is a zene volt a gyógyír, amikor a mélyponton voltam: zenét hallgattam, vagy én énekeltem. Úgy érzem, a zene megoldás mindenre – fogalmazott a lány, akire azóta rá is talált a szerelem.

Abigél hozzátette, nagyon jól esik neki a sok szeretet, amit a műsor kapcsán kap, és tudatosan figyel rá, hogy ez ne szálljon a fejébe.