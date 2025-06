Szarvas Andi először mesélt a 3 hónapos kis Zináról - Videó

Szarvas Andi, a korábbi szépségkirálynő életében nagy változás történt:megszületett első gyermeke, a kislánya, Zina, aki három hónapos. Az újdonsült anyuka mesélt arról, hogyan alakultak a dolgok a várandósság és a szülés körül, és milyen most az élet a kisbabával. Andi eredetileg természetes szülésre készült, testileg és lelkileg egyaránt, de végül az élet átírta a terveket, és császármetszéssel jött világra a kislánya. Bár nem úgy alakult minden, ahogy szerette volna, most azt állítja, mintha anyukának született volna: a szerep teljesen betölti őt, nyilatkozta a tenyek.hu

Az újdonsült anyuka mesélt arról, hogyan alakultak a dolgok a várandósság és a szülés körül, és milyen most az élet a kisbabával. Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

Az első hetekben nagy segítségére volt édesanyja, aki mellette állt a baba körüli teendőkben, hiszen egy újdonsült anyuka élete nem könnyű. Rengeteg a feladat és a kihívás, a mindennapokat pedig leginkább a fáradtság nehezíti, ami náluk igazi mumusként jelentkezik, Zina étkezése is vegyes, az anyatej mellett tápszert is kap, hogy a kicsi minden szükséges tápanyagot megkapjon. Andi tudja, hogy az ő kiegyensúlyozottsága kulcsfontosságú a baba boldogságához, ezért a „én idő” számára is elengedhetetlen, hogy mentálisan is feltöltődjön.

A szépségkirálynő szerint az anyaság teljesen megfordította a világát, de bár mennyire elfoglalt, boldog és hálás azért, hogy végre kezében tarthatja kislányát, aki az életének legnagyobb ajándéka.