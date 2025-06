Kemény döntés: így reagált Sydney van den Bosch anyukája a terhességre

Sydney van den Bosch, a közkedvelt modell és műsorvezető, élete egyik legboldogabb időszakát éli, hiszen első gyermekét várja férjével. A várandósság híre nagy örömmel töltötte el a rajongókat, a csodálatos örömhírrel pedig a TV2 nagy sikerű műsorában, A Nagy Duetteben tette boldoggá az országot. A bejelentésre nem sokkal azután került sor, hogy duettpartnerével, Pető Brúnóval kiestek a versenyből, így a műsor végén egy megható pillanatban oszthatta meg a nyilvánossággal a nagy titkot.

A terhesség első időszaka nem volt teljesen zökkenőmentes, Sydney elmondása szerint komoly rosszullétekkel küzdött, de szerencsére azóta jobban van és sugárzik a boldogságtól. Több fotó és videó is megjelent róla, amelyeken már jól látható gömbölyödő pocakja, amit büszkén mutat meg követőinek a közösségi médiában.

Sydney már nagyon várja, hogy megszülessen kislánya

Kiderült az is, hogy a pár kislányt vár, ami Sydney régóta dédelgetett álma volt. A baba a tervek szerint ősszel érkezik, és már azt is elárulták, hogy különleges, nem magyar nevet kap majd. A leendő szülők nagy izgalommal készülnek a kis jövevény érkezésére, otthonuk felújítása is gőzerővel zajlik, hogy minden tökéletes legyen a baba fogadására. Sydney a Szerencsekerék című műsorban betöltött szerencselány szerepét is átadta, hogy minden idejét a pihenésre és a babavárásra fordíthassa. Bár a várandósság néha megviseli, Sydney rendkívül hálás a lehetőségért és élvezi a terhesség minden pillanatát.

A nagymama is próbál segíteni

Sydney tehát rosszullétekkel küzdött, szerencsére azonban - ahogyan az a legtöbb terhesség esetében lenni szokott - a második trimeszter meghozta a fellendülést. A rosszullétek elmúltak, tele lett energiával, és persze az étvágya is megnőtt. Ebben próbál segíteni neki az anyukája, aki még sütni is megtanult állapotos kislánya kedvéért:

Anyukám, aki (eddig) nem volt a konyha tündére (bocsi Mami) Nagymama üzemmódba kapcsolt és megtanulta az egyik kedvenc sütim, a hólabdát

- írja boldogan a szerencselány.