Nagyon aggódnak a rajongók Sydney van den Bosch kisbabája miatt

Egy egész ország kapott a szívéhez, amikor Sydney van den Bosch a kamerák előtt jelentette be, hogy kisbabát vár. A TV2 szerencselánya A Nagy Duett színpadán szórakoztatta a magyarokat, amikor pedig kiesett, elárulta, hogy kisbabát hord a szíve alatt. Sydney van den Bosch nagyon örül, hogy édesanya lesz, mindazonáltal nem tétlenkedik a terhessége alatt sem. A sok szempontból legnehezebbnek tekinthető első trimeszter, amikor a kismamák folyton rosszul vannak és erőtlenek, a szerencselánynak azzal telt, hogy A Nagy Duettre próbált minden nap. Ezután Skandináciában tett egy nagy utazást szerelmével, most pedig nagyot csobban a nyárban. Emiatt azonban a rajongók most aggódni kezdtek.

Sydney van den Bosch nagyon várja, hogy anyuka legyen

Sydney van den Bosch egy szexis fotót osztott meg a sztorijában, amelyen fürdőruhában van, és vidáman lógatja a lábát a medencébe.

Az azonban, hogy a szerencselány a strandon múlatja az időt, sokakat kezdett aggasztani. Az állapotos nőknek ugyanis nem tanácsos strandok medencéjében fürdödni. Utánajártunk, mi is lehet ezzel a probléma a babára nézve:

Fertőzésveszély: A legfontosabb kockázat a fertőzésveszély . A medencék és természetes vizek (tavak, folyók) sajnos tele lehetnek baktériumokkal, vírusokkal és gombákkal. Terhesség alatt a kismamák immunrendszere gyengébb, így fogékonyabbak lehetnek a fertőzésekre. Különösen a hüvelyi fertőzések (pl. bakteriális vaginózis, gombás fertőzés) és a húgyúti fertőzések kockázata nő meg. Ezek a fertőzések nemcsak kellemetlenek, de kezeletlenül akár koraszülést vagy más szövődményeket is okozhatnak. Fontos megjegyezni, hogy a klórozott medencék sem nyújtanak teljes védelmet minden kórokozó ellen, és a klór irritálhatja is az érzékeny bőrt és nyálkahártyákat.

Amíg csak a lábát lógatja a vízbe, nincs gond

Mielőtt azonban teljesen kitörne a pánik, szeretnénk megnyugtatni a rajongókat! Sydney ugyanis a fotók szerint csupán a medence szélén ül, tehát nem teszi ki magát fertőzéseknek.