/Felbontott eljegyzés, válságba került kapcsolat: ez történt a Házasság első látásra szereplőivel a műsor óta

Ki ne emlékezne Dávid Petra és Kabai András viharos házasságára, vagy Góbi Hilda Brem Lacira tett ikonikus beszólására a Házasság első látásra 1. évadából? Nos, a szereplők biztosan nem felejtették el ezt a meghatározó élményt, hiszen legtöbbjük élete gyökeresen megváltozott azóta. Mutatjuk, mit lehet tudni a szereplőkről most.

A Házasság első látásra Csabija a válás után eljegyezte új kedvesét, de szakítás lett annak is a vége (Fotó: TV2 / hot magazin)

Úgy tűnt, hogy a Házasság első látásra Gyöngyi és Csabi számára szerelmet hozott, hiszen ők voltak az egyedüliek, akik házasokként távoztak a műsorból. Ennek ellenére végül ők is elváltak, sőt Hegedűs Csabira a szerelem is rátalált utána. Azonban az a kapcsolata sem happy enddel ért véget, ugyanis hiába került sor már az eljegyzésre is, kedvese végül elhagyta az üzletembert, aki egészen Ciprusig menekülne, hogy meggyógyítsa összetört szívét. Gyöngyi életébe is érkezett egy „pasi”, akivel megoszthatja mindennapjait, csakhogy nem szerelemről van szó. Az egykori feleség egy Benji nevű kiskutyát fogadott örökbe, de továbbra is szingli.

A Házasság első látásra Encije boldog kapcsolatban él

Horváth Enikő és Kriston Peti házassága sem bizonyult hosszú életűnek, és míg az edző továbbra is keresi a párját, exfeleségére rátalált a szerelem. Enci egy másik reality sztár, Király Milán oldalán találta meg a boldogságot, akivel külföldre is költöztek együtt, és úgy tűnik, jobb nem is lehetne a kapcsolatuk.

Kabai Andris és szerelme nehéz időszakot élnek

Dávid Petra és Andris tiszavirág életű kapcsolata éppúgy a lefolyóban kötött ki, akárcsak az a bizonyos karikagyűrű, és az influencer azóta sem találta meg élete párját. Igaz, a Farm VIP után pletykálták, hogy Aurelio és Dávid Petra között alakul valami, de ezt mindkét fél cáfolta. A Rádió 1 DJ-je azonban megtalálta az igazit, legalábbis eddig úgy tűnt, legutóbb viszont kiderült, válságba került a kapcsolatuk. Így jelenleg korántsem biztos, hogy a lemezlovas és kedvese meg tudják menteni a szerelmüket.

A Házasság első látásra Petra és Andris számára nem hozott szerelmet, de a forgatások után mindketten megtalálták a helyüket (Fotó: TV2)

Hegedűs Kornélia barátokat talált férj helyett

Nelli és János kapcsolata sem volt éppen zökkenőmentes, így a legtöbben nem lepődtek meg, hogy végül a válás mellett döntöttek. Az egykori feleség ennek ellenére nem bánja a kísérletet, hiszen igaz barátokra lelt általa. Hildával és Gyöngyivel sokat utaznak együtt, és a fotók alapján nagyon úgy tűnik, hogy nem hiányzik pasi az életükből. Rózsavölgyi János ezzel szemben aktívan kereste a szerelmet, de néhány sejtelmes mondatából arra következtethetünk, hogy talán rá is talált. Igaz, a magánéletét ma már privátabban kezeli, de az biztos, hogy nemrég nagyobb lakásba költözött épp ilyen okok miatt.