Egymásba szerettek a Házasság első látásra sztárjai? Andris végre elmondta az igazat

A Házasság első látásra 1. évadában Kabai Andris Dávid Petra férje volt, ám a kapcsolatuk nem alakult túl fényesen, így még a kísérlet vége előtt elváltak. Sőt, annyira összevesztek, hogy Petra a WC-be dobta a karikagyűrűjét. Hasonlóan végezte a Nagy Renié is, igaz ő egy tóba hajította azt. A fiatal lány Gerihez ment hozzá a 2. évadban, de az ő kapcsolatuk is mondhatni a kezdetektől halálra volt ítélve. Ezek után lehet, hogy a két fiatal egymásra talált? A DJ most tiszta vizet öntött a pohárba.

A Házasság első látásra Kabai Andrisa tisztázta mi van köztük Renivel, nem csalt a rajongó szeme (Fotó: Kabai András)

A Bors egy szemfüles olvasója észrevette, hogy mikor Kabai Andris Rádió 1-es DJ-ként zenélt hétvégén a Budapest Parkban, Nagy Renáta is feltűnt a bulizók között. Ráadásul az egykori feleség még a színpadra is felment a Loving Arms néven futó lemezlovashoz, ahol puszival és szoros öleléssel köszöntötték egymást. A szemtanú szerint ráadásul Andris DJ szettje után együtt is távoztak a helyszínről, kart karba öltve.

A Házasság első látásra Andrisa szabad préda?

Az exférj a forgatások után ugyan megtalálta a párját, ám épp az elmúlt hetekben derült ki, hogy a kapcsolatuk válságba került. Kabai Andris párja nélkül utazott Balira, hogy átgondolja a problémáikat, és eldöntse, szeretné-e folytatni ezt a kapcsolatot. És bár egyelőre nem érkezett hír a szakításukról, még az is lehet, hogy szép csendben elváltak útjait, a TV2 sztárja pedig már másnál keresi a boldogságot.

A Házasság első látásra Renijét már Brumival is hírbe hozták, most Andris van soron (Fotó: Markovics Gábor)

Kabai Andris kibökte az igazat

Reni ugyan nem reagált a megkeresésünkre, de a Rádió 1 sztárját megkérdeztük az esetről. Ő először nagyon meglepődött a kérdésen, hiszen nem gondolta, hogy bárki kiszúrta ezt a pillanatot, végül azonban jót nevetett.

Semmi pluszt nem kell ebbe belelátni. Valóban ismerjük egymást, és eljöttek velem a Budapest Parkos bulira, de ott volt velem Geri, Kovács Reni és Gyöngyi is egy barátnőjével. Együtt alapoztunk, azután elkísértek, de Nagy Reni pont később csatlakozott, mert ő a saját társaságával kezdett

– mesélte.

„Igen, meg is öleltem, sőt két arcra puszit is adtam neki üdvözlésképp. És az is igaz, hogy együtt mentünk ki a Parkból, de ő másfelé ment, a többiek pedig hozzám. Úgyhogy az a vicces az egészben, hogy pont ő még csak nem is jött velünk tovább” – árulta el nevetve.