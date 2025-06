Kincsvadászok VIP: Célba ért Hevesi Tamás jótékonysága, szívszorító ami történt

Szoktam neki vinni karácsonykor csomagot, vagy szoktunk vinni nekik Krisztivel ruhákat, amiket szelektáltunk otthon, hogy el tudja adni és abból legyen egy kis pénze, de vettem már nekik villanyradiátort is, mert volt, hogy télen 12 fok volt náluk a lakásban. Ő nagyon szeretne dolgozni, de ahhoz papír kell, tanulni kell. Amikor megkapta a pénzt, írt, nagyon hálás és azóta az is kiderült, hogy a tanulásra költötte, elkezdte a sulit, lesz érettségije, vagy szakmunkásképős végzettsége és azzal már el tud helyezkedni. Bevallom, most is mindjárt elsírom magam, mert ez fantasztikus dolog, nagyon jó érzés, hogy tudtunk neki ebben segíteni, ezzel nagy álma válik valóra!