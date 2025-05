Sipos Tomi elképesztő történeteket osztott meg az Irigy Hónaljmirigy elhunyt legendájáról

Ma lenne 59 éves Ambrus Zoltán, az Irigy Hónaljmirigy egykori gitárosa, aki 2019-ben, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el. A zenekar tagjai és barátai mély fájdalommal emlékeznek rá. Az évforduló kapcsán Sipos Tomi árult el lapunknak néhány sosem hallott anekdotát.

Az Irigy Hónaljmirigy tagjai ünnepeltek, itt még Ambrus Zoltánnal (Fotó: Hot! archívum)

Az Irigy Hónaljmirigy sosem feledkezik meg Ambrus Zoltánról

Ambrus Zoltán 1966. május 19-én született Budapesten. A zenei pályafutását a Primula zenekarban kezdte, majd a Légió és az Árkádok együttesekben játszott. 1990-ben csatlakozott az Irigy Hónaljmirigyhez, ahol gitárosként és parodistaként vált ismertté. Androgün megjelenése és kiváló humorérzéke révén számos női előadót is hitelesen tudott parodizálni.

2005. december 27-én súlyos autóbalesetet szenvedett, amely során betört a koponyája, és az agya beszéd- és mozgásközpontja is megsérült. Hosszú rehabilitáció következett, de soha nem épült fel teljesen. A baleset után depresszióval küzdött, házassága tönkrement, és anyagi nehézségei is adódtak. 2011-ben kilépett az Irigy Hónaljmirigyből, de zenésztársai továbbra is támogatták, és minden fellépésükből részesedést biztosítottak számára.

Az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja, Sipos Tomi új történetekkel szolgált nekünk Zoliról (Fotó: Hot! archívum)

Ambrus Zoltán halála: hirtelen lett rosszul

2019. július 7-én, 53 éves korában hunyt el egy budapesti kórházban. Halálának pontos okát a család kérésére nem hozták nyilvánosságra. Zenésztársai és barátai mélyen megrendültek a tragédia hírére. Sipos Péter, az Irigy Hónaljmirigy egyik tagja elmondta, hogy Zoltán hirtelen lett rosszul, több életmentő műtéten is átesett, de végül nem tudták megmenteni az életét.

Ambrus Zoli halálának évfordulója kapcsán Sipos Tomit értük utol, aki sosem hallott anekdotákat osztott meg egykori barátjáról, zenésztársáról.

Nagyon rosszul látott. Szemüveget nem nagyon hordott. Volt, hogy egyszer álltunk egy bárpultnál, és kérdezte a bárpultost, hogy milyen kaja van. Mondta a pultos, hogy csak ez van, egy tálca hagymás-zsíros kenyérre mutatva. »Csak pogácsa?« – kérdezte ekkor Zoli. Ezen rengeteget nevettünk később is az együttes tagjaival

– mesélte Sipos Tomi.