Básti Juli fia, Puskás Dávid boldog nagybácsiként

Puskás Dávid: Persze, mi is veszekedtünk, verekedtünk, mint minden fiútestvér. Ő az én tölgyfám, neki tudok dőlni, és nyugalmat ad.

Samu a legjobb barátom is egyben, mindent megbeszélünk.

hot!: Akkor valószínűleg te tudtad meg elsőnek, hogy Samu és Dorina összejöttek.

Puskás Dávid: Sőt, még mielőtt egy pár lettek, már beszélgettünk Dorináról, hiszen két éve a színháznál dolgozott ő is.

hot!: Neked is színésznő a párod?

Puskás Dávid: Még soha nem jártam színésznővel; nem tudom, milyen lenne, nekem jobb így.

Régóta tartó kapcsolatban élek, volt minden: tinidráma, összeveszés, kibékülés, három év Amerika.

Az érettségi évében ismerkedtünk meg.

Puskás Dávid szülei mindig támogatták fiukat - Fotó: hot archív

hot!: Milyen érzés ilyen fiatalon nagybácsinak lenni?

Puskás Dávid: Nagyon élvezem! A legjavát kapod – és semmit az álmatlan éjszakákból, a nehéz etetésekből. Hamarosan közelebb költöznek Samuék. Minden vasárnap a szüleimnél jön össze a család. Ha Noam alszik, csendben vagyunk, de ha felébred, köré gyűlünk, nézzük, játszunk vele – már amennyire egy ilyen pici babával szabad, lehet.

A szüleim, Mam és Papsz már nagyon vágytak unokára. Gondolom, nekem is lesznek gyerekeim, de hogy mikor, azt még nem tudom. Ember tervez, az élet rendez.

hot!: Hogy érzed magad a Centrál Színházban? Itt nemcsak játszol, hanem fordítasz és rendezel is, sőt A kripli című darabban édesanyádat instruáltad a színpadon. Nem különös ez a helyzet?

Puskás Dávid: Amikor hazajöttünk Samuval, darabokat fordítottunk, amiket be is mutatott a színház. Asszisztenskedtem is, Alföldi Róbert, apám meg egy angol rendező mellett. Semmi nem volt furcsa, hiszen itt nőttünk fel a színházban. Nem érzem a különbséget: édesanyám fent áll a színpadon, én lentről mondok valamit a színészeknek, kipróbáljuk, és ha nem megy, megbeszéljük. Ha kell, zenét szerzek, és most is fordítok darabokat, amiket valószínűleg én rendezek majd.