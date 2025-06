Budapesti étteremben dolgozik Petőfi Sándor kigúnyolt leszármazottja

Vajon milyen érzés lehetett általános iskolában úgy szavalni Petőfi Sándor verseit, hogy a kisdiák tudta, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hős költője rokon? Nos, Fülepi Kálmán pontosan tudja. Ahogyan azt is, hogy milyen érzés, ha senki sem hisz neki, sőt kigúnyolják, csak mert büszkén meséli, hogy ki is ő és ki is a híres rokon. Kamin ma már senki sem nevet, hiszen okirat igazolja, valóban rokoni szálak fűzik a Nemzeti dalt is jegyző költőzsenihez. Petőfi Sándor rokona a Borsnak mesélt.

Kami igazoltan Petőfi Sándor élő leszármazottja (Fotó: Török Gergely Ádám/Bors)

Petőfi Sándor rokona végtelenül büszke származására

„Egész életemben tudtam, hogy az én szépnagyapám, Hrúz Ádám, Petőfi Sándor édesanyjának a testvére volt. Ez a tudat már kisgyermekként is nagyon büszkévé tett.

Meg is vívtam emiatt a saját kis szabadságharcomat, hiszen az osztály és iskolatársaim egy szavamat sem hitték és rengeteget csúfoltak emiatt.

Ezért aztán egy idő után már nem is beszéltem erről, de a tudat akkor is adott egy tartást nekem és természetesen a családomnak” – kezdte a Borsnak ma már nevetve Kami, vagyis Fülepi Kálmán, akinek persze azért akad olyan története is a családi legendáriumában, amikor a Petőfi Sándor rokonság jól jött, sőt… „Az átkosban az egyik nagybátyám március 15-én egy trikolór karszalagot kötött magára. Elkapták, bevitték. Ő pedig annyit mondott, hogy nem tüntetett, csupán gyászolt, hiszen Petőfi Sándor rokona. Ezt persze igazolnia is kellett, de a papírok bemutatása után el is engedték” – mesélte az újpesti étteremtulajdonos, akinek a dédnagymamája még állami támogatásban is részesült, miután egy ideig úgy hitték, ő a forradalom költőjének utolsó, élő leszármazottja. Az erről szóló újságcikk a rokonságot igazoló dokumentummal együtt ma is az étterem falát díszíti.

Kálmán nagypapája is zseni volt...

De, ha az ember körbe néz Kami vendéglőjében, találhat még érdekességeket, hiszen a tulajdonosnak akad még olyan felmenője, akire méltán lehet büszke. Nagyapja ugyanis, aki az ötödik Fülepi Kálmán volt a családban, nem csupán világszerte elismert üvegtechnikus volt, de feltaláló is, akinek ma anyák milliói rebegnék hálával a nevét, ha tudnák, hogy neki köszönhetik az orrszívó porszívó „megszületését”.

„Én voltam az első kisgyermek, aki orrszívó porszívót használt.

„A történet ott kezdődik, hogy eléggé beteges gyerek voltam és nagyon sokszor kellett kórházba járni velem, súlyos arcüreggyulladással. Egyszer a nagypapám is eljött velünk és látta, ahogy egy hatalmas gépezettel szívták le a váladékot az orromon keresztül. Akkoriban már gyártott a műhelyében különböző orvostechnikai eszközöket és azonnal jelezte is az orvosnak, hogy van egy ötlete, ami lehetővé tenné, hogy a szülők az otthoni porszívó segítségével elvégezhetnék azt, amihez akkor az a gép kellett. Egy héttel később már vitte is az orrszívó porszívót, ami tökéletesen működött is. Egy darabig a doktornőn keresztül folyt az üvegből készült eszköz forgalmazása, majd szabadalom lett belőle és később áttértek a műanyagból való gyártásra. Később, más gyártók lemásolták a terméket, ami miatt pereskedett is a nagypapám. A szabadalom ma is itt lóg az étterem falán…” – mesélte büszkén Fülepi Kálmán „Kami”.