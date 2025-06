Szívszorító: Ördög Nóra elárulta, mi lapult Nánási Pál Nápolyban elvesztett táskájában

Ördög Nóra és Nánási Pál fotóművész nemrég még Olaszország filmbe illő tájait fedezték fel édeskettesben, ám bármennyire is nyűgözte le őket Nápoly és az Amalfi-part szépsége, némiképp keserű szájízzel hagyták el Campania régiót.

Ördög Nóra és Nánási Pál táska nélkül értek haza Nápolyból (Fotó: Mediaworks Archív)

Ördög Nóra férje ugyanis egy nápolyi taxi egyik ülésén hagyta a táskáját. Nos, bár Nánásiék minden követ megmozgattak, hogy valahogy előkerüljön a nagy értéket rejtő csomag, eddig minden próbálkozásuk kudarcba fulladt.

„Nagyon röviden, a táska még mindig nem lett meg, viszont nagyon sokan próbáltak nekem segíteni abban, hogy megtaláljam azt, ami elveszett. A történet különlegessége az volt, hogy a csomagomban maradt a fülhallgatóm, ami miatt végig nyomon tudtam követni, hogy merre jár az a taxis, akinél a táskám van. Úgyhogy napokon keresztül nézegettem merre jár, és ez nagyon biztató volt, mert a sofőr lehet észre sem vette a hátsó ülésen hagyott táskát. Aztán igyekeztünk felvenni az említett taxissal, Francescóval a kapcsolatot, de nem reagált semmire. Viszont azt vártam, hogy hátha lesz egy olyan fix pont, ahova megérkezik és ott marad. Ez aztán meg is történt egy autókölcsönzőben és több napon keresztül nem is mozdult onnan. Teljesen meg voltam arról győződve, hogy most végre meglesz a táska. Aztán ezt a helyet telefonon elkezdtem hívogatni, de ők nem vették fel egyszer sem. Majd aztán végül sikerült velük beszélni, viszont azt mondták, hogy ők semmiről sem hallottak és nem ismerik a keresett embert. Úgyhogy bevallom, én már kicsit feladtam a keresést” – kezdte követőinek Nánási Pál, aki kezdett felhagyni azzal a reménnyel, hogy meglesz a sorsára hagyott holmija.

Ördög Nóra elárulta, mit rejtett Nánási Pál elhagyott táskája

A Bors a Megasztár válogatóján találkozott az Olaszországból nemrég hazatért Ördög Nórával, ő lesz ugyanis az idei évad műsorvezetője a debütáló Szépréthy Roland mellett. Nóri kérdésünkre elárulta, lemondtak arról, hogy meglegyen a táska, aminek elvesztése már csak azért is szomorú, mert egy igazi kincset rejtett.

„Volt a táskában egy fülhallgató, ami folyamatosan adta a jelzést, de már ezt sem halljuk. Az összes taxist megtaláltuk, sőt, őt is megtaláltuk, beszéltünk is vele telefonon, de azt mondta, hogy nem talált táskát. Nagyon sok Nápolyban lévő magyar felajánlotta a segítségét, elképesztő összefogás alakult ki, de egy vadidegent nem küldhetünk oda, hogy egy szintén számára vadidegen taxist kérjen számon. Úgyhogy azt hiszem, a veszteséglistára írjuk fel ezt a táskát. Jó lett volna, ha előkerül, nemcsak a benne lévő bankkártyák és iratok miatt, amit lehet pótolni, hanem volt benne néhány személyes emlék, amit most elveszítettünk. Például a kisfiam egyik rajzát, amit nagyon szerettünk, és a férjem nem véletlenül őrizgette a tárcájában. Szerintem a taxis már kidobta"

– sóhajtott Ördög Nóra.