Megasztár: Ördög Nóra sem hagyta szó nélkül, máris üzent az új műsorvezetőtársának

Máris elindultak a Megasztár nyolcadik évadának forgatásai. Mint ismert, a TV2 tehetségkutatója megújult formában tér vissza a képernyőre. A zsűritagok közül egyedül Marics Peti maradt, hozzá csatlakozik idén Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis. De a műsorvezetésben is változás történt, Ördög Nóra társa már nem Till Attila, hanem Szépréthy Roland lesz.

A Megasztár műsorvezetői: Ördög Nóra és Szépréthy Roland Fotó: TV2

A forgatások már el is kezdődtek, erről több felvétel is kiszivárgott a közösségi médiában. Először Curtis osztott meg egy képet a megosztott zsűriről, majd Tóth Gabi egy videóval jelentkezett.

Most mondom, hogy nem lesz ilyen komoly

- mondta az énekesnő Marics Petiről.

Fotó: Instagram

A műsorvezető, Ördög Nóra sem hagyta szó nélkül, hogy elindultak a forgatások. Főleg, hogy egy új műsorvezető oldalán kezdte újra a munkát.

Nyomjuk, Roli?

- üzente Szépréthy Rolandnak a tehetségkutató műsorvezetőnője, amiből arra lehet következtetni, hogy jó hangulatban telik a közös munka. Ördög Nóra az üzenetéhez egy képet is csatolt, amit látva a nézők már most megnézhetik, hogyan is fest majd egymás mellett a Megasztár két műsorvezetője.