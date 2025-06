Kórházi ágyból jelentkezett be Vasvári Vivien: azonnali beavatkozásra van szükség

Vasvári Vivien terhességét végigkövethették a rajongók, áprilisban pedig életet adott negyedik gyermekének, Liamnek. Az édesanya most meglepő poszttal jelentkezett, alig két hónappal a szülés után bevállalta a plasztikát.

Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond hat gyermeket nevelnek közösen (Fotó: Máté Krisztián)

Vasvári Vivien gyerekei semmiben nem szenvednek hiányt

Vivi előző kapcsolataiból már van egy kislánya, Ariana, egy kisfia, Edward, illetve mostani férjével, Bodnár Zsigmonddal is van két kisfiuk, Colin és Liam. A pár kapcsolata stabilabb, mint valaha: szerelmüket nemcsak egy esküvő, hanem most már két közös gyermek is összeköti. Bodnár Zsigmondnak szintén volt már két gyermeke korábbi kapcsolatából, így a házaspár az érkező trónörökössel már a hatodik gyermeket fogja nevelni. Vivi sosem tagadta, hogy nagyon örülne még egy kislánynak, így a jövőben nincs kizárva az sem, hogy bevállalnak még egy babát. Vasvári Vivien férje természetesen mindenben támogatja imádott feleségét, nemrég nyilvánosan is kiállt mellette, amikor betámadták a közösségi médiában.

A balhé azóta szerencsére már lecsengett, most minden tekintetben a jelenre koncentrálnak, hiszen hat gyerek nevelése korántsem könnyű feladat. Vivi azonban határozott elveket vall a gyereknevelés tekintetében: nem kényezteti el őket, nem csinálja meg helyettük azokat a dolgokat, amik alapvetően a gyerekek feladatai lennének. Nem alszik velük egy szobában, mert hisz benne, hogy erre csak kivételes esetben van szükség, például ha lebetegszenek. A sztáranyuka mindenben tudatos, így bátran vállalja azt is: ha az anya jól van, akkor a gyerekek is.

A természetesség irányába fordul

Vasvári Vivien Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy a minap Sopronban járt, ahol mellkisebbítő műtéten esett át és rendkívül elégedett az eredménnyel. Vivi többször is megoperáltatta már a melleit, mindig egyre nagyobb implantátumokat választva, most azonban a kisebb mellett döntött. Döntésének okairól egyelőre nem számolt be, sejteni lehet azonban, hogy a természetesség jegyében esett kisebb méretre a választása. Vivi sokat ad a külsejére és nemrég arról is beszámolt, hogy az arcával sem elégedett, korábban ugyanis szilikon olajjal töltötték fel a száját, ami saját bevallása szerint élete egyik legrosszabb döntése volt.