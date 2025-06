Miss World Hungary: durván beleálltak a közönségdíjas versenyzőbe

A szegedi születésű, de Bácsborsódon élő Tokodi Doroti idén robbant be a köztudatba, amikor a Miss World Hungary – Magyarország Szépe 2025 verseny közönségdíjasa lett. A mindössze 20 éves kozmetikus nemcsak szépségével, hanem kisugárzásával is lenyűgözte a zsűrit és a nézőket is.

A Miss World Hungary közönségdíjasának beszóltak a hite miatt (Fotó: Bors)

A Miss World Hungary közönségdíjas versenyzőjét betámadták

Tokodi Doroti nemrég a közösségi oldalán válaszolt a követői kérdéseire, valaki pedig durván betámadta a hite miatt:

Miért kell erőltetni ezt a kamu, hívő keresztény dumát? Tipik szépségversenyes narratíva

– kérdezte tőle valaki, amire a fiatal lány magyarázata sem maradt el.

Értem, hogy kívülről talán úgy tűnhet, de szeretném megnyugtatni, hogy ez nem »kamu duma«, és pláne nem valami erőltetett szerep. Keresztény családban nőttem fel, ilyen neveltetést kaptam, a hitem az életem része, nem tökéletes vagy ”kirakati” módon, csak őszintén, emberiem. Tiszteletben tartom, hogy más mást gondol, vagy másban hisz, szerintem pont ez a lényeg, hogy mindenki önazonosan vállalhassa azt, ami számára fontos. Ez vagyok én, nem szerep, nem elvárás, egyszerűen csak önmagam

– fűzte hozzá.

Arra is kitért a Miss World Hungary közönségdíjas versenyzője, hogy melyek a jövőbeli tervei.

Jövőbeli terveiről mesélt

Szeptembertől csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra kezdek járni, mert imádom a kisgyerekeket. Mindig is különleges kapcsolatot ápoltam velük, és szívből jövő vágyam, hogy ezzel foglalkozzak

– fogalmazott.

Szemei különleges jelentéssel bírnak

Hogy mit szeret a legjobban magán Tokodi Doroti, azt kevesen gondolnák.

Ha egy konkrét dolgot kellene kiemelnem, talán a szemeimet mondanám. Azért is különlegesek számomra, mert az unokanővéremtől örököltem, és most már a keresztfiam is megörökölte kettőnktől. A családban ilyen sötét színűek csak mi hárman vagyunk

– árulta el Instagram-sztorijában.