„Ezzel nem leöregezem…” – vetélytársáról vallott a TV2 szépsége

A Next Top Model Hungary életre szóló barátságot hozott a „vetélytársak” közül többeknek is. A győztes Mészáros Lili például a mai napig találkozgat Jávori Lilivel. De Papp Gabi is jóban maradt Csordás Cintivel. Az egyik legnagyobb barátság a műsor ezüstérmese, Czibolya Nikolett és Moritz Anasztázia között alakult ki. S hogy tart-e még ma is? a Miss World Hungary 2025 címért küzdő Anasztázia elárulta.

Moritz Anasztázia is a Miss World Hungary 2025 csapatát erősíti (Fotó: Szabolcs László)

Megmaradt a barátság

„Nikivel még mindig tartjuk a kapcsolatot, nagyon fontos személy az életemben” – árulta el Moritz Anasztázia a Borsnak a Miss World Hungary 2025-ös évadának sajtótájékoztatóján. Anasztázia ugyanis a műsor után is a kamerák kereszttüzében érzi jól magát, így némi hezitálás után jelentkezett a rangos szépségversenyre is. Persze először Niki véleményét is kikérte, aki támogatta a döntésben, de az élet más területeiről is mindig jót tudnak beszélgetni.

„Akármikor fel tudom hívni, ha problémám van, és azért van köztünk tíz év, bármiben tud nekem tanácsot adni. Persze, ezzel nem leöregezem: ott voltam a harmincadik születésnapján és szerintem még mindig nagyon jól tartja magát!” – tette hozzá nevetve Anasztázia, aki elárulta, a TV2 realityje beindította a modellkarrierjét.

Szőkén a Miss World Hungary versenyén?

„Szerencsére nagyon jól alakul a modellkarrierem. Azt vettem észre, hogy nem mindig az nyer, aki győz…” – fogalmazott korábban, utalva arra, hogy bár a realityben középmezőnyében végzett, ám így is számtalan ajtó nyílt meg előtte.

„Sok ismerősöm lett, kapcsolatokat gyűjtöttem. Egyre több fotózásom lett, szinte ebből élek! Ami nagyon jó, mert én ebben érzem jól magam. És vallom, hogy mindenki azt dolgozza, persze ha megteheti, amit szeret csinálni! Láttam, hogy az elmúlt években a barna hajat preferálták a magyarországi versenyen. Viszont a tavalyi világversenyt is egy hasonló karakterű, szőke hajú lány nyerte meg. Gondoltam, kipróbálom így szőkén, hátha szerencsém lesz!”