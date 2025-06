"Kicsit hálátlan" - Szépréthy Roland ezt gondolja Tilla leváltásáról a Megasztárban

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy 2025-ben már nem a legendás műsorvezető-páros, Ördög Nóra és Till Attila vezeti a Megasztár legújabb évadát. Utóbbit Szépréthy Roland váltja!

Szépréthy Roland Redditen kap hideget és meleget a kommentelőktől (Fotó: TV2)

A hamarosan 26. szülinapját ünneplő műsorvezető gyerekszínészként kezdte pályafutását: Kuksit alakította a Valahol Európában című musicalben. Később egy másik tévécsatornánál kezdte bontogatni a szárnyait, ám végül a TV2-nél kötött ki.

„Amikor kiderült, hogy én leszek a műsorvezető, azt neked látnod kellett volna, barátom, én térdre rogytam. Imádkoztam, és azt mondtam: köszönöm, Istenem”

- árulta el érzéseit Szépréthy Roland Megasztár témában a nagy bejelentés után. Hozzátette, hogy ez a legrégebb óta dédelgetett álma. Még a barátai sem számítottak arra, hogy ilyen nagy hírrel fogja megörvendeztetni őket. A műsor tiszteletére még egy gyűrűt is csináltatott.

„Az Ördög Nórával való viszonyom: kis kölyökkoromban találkoztam vele egy híres műsorral kapcsolatban. Szerintem ikonikus, az én korosztályom rajta nőtt fel, aztán tovább is rajta nőttem fel, és minden műsorban annyira gyönyörű volt, hogy tátott szájjal néztem, mint egy nebuló” - mondta.

Szépréthy Roland elárulta, mit szól a negatív kommentekhez

A fiatal tévés sikerének persze rengetegen örülnek, de vajon mi a helyzet a negatív kommentekkel és azokkal a hozzászólókkal, akik a legtöbb esetben arc és név nélkül, a hűs nappalijukban elbújva ítélkeznek? Nos, a Megasztár új műsorvezetője is kapott hideget és meleget, amióta kiderült, hogy ő lesz Ördög Nóra partnere. Legfőképp talán azért, mert Tillát váltja. Arról, hogy ő hogy áll a negatív kommentekhez, Szépréthy Roland a Borsnak nyilatkozott.

„Azt imádom, amikor valaki azt mondja, hogy nem olvassa! Ez egy kamu, ezt felejtse el mindenki. Olvassák ők is, csak mindjárt le is tagadják!

Őszintén, én sokkal rosszabbra számítottam, hisz azt gondoltam pozitív komment itt nem lesz, viszont ez egy általános jelenség generációváltásnál, főleg egy ekkora legendától átvenni a mikrofont kicsit hálátlan, de egyben megtisztelő feladat. Én bele-bele pillantgatok nem tagadom, de most, amikor a legjobban kellene, hogy az önbizalmamat leromboljam ezekkel a kommentekkel, “sajnos “ a sok forgatás miatt fizikailag ez ellehetetlenedett számomra, hiszen a telefonom nem nagyon van nálam. Mire este eljutok odáig, hogy kommenteket olvassak, meg kell fontolnom, hogyan osztom be az időmet, és a mérleg nyelve arra billen, hogy a Gyűrűk Ura trilógiával hamarabb végzek, minthogy a negatív kommentek végére érjek. Ha már itt a könyvnél tartunk, van egy sanda gyanúm, hogy szerintem Frodonak sikerülni fog végrehajtania eme nemes feladatot, és meglepetést okoz majd az orkoknak, hisz ők ki sem nézik azt, hogy néha a legkisebb emberek is tudnak változást okozni az élet kifürkészhetetlen halmazában. Na bocsi, csak teljesen elragadott Tolkien világa. Háttérzenének pedig mostanában olvasás közben a PA-DÖ-DŐ, Azt csinálok, amit én akarok című dala szól” - mesélte a Borsnak Szépréthy Roland.