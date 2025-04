Tóth Gabi híres exei: Őket szerette az elmúlt 20 évben - Galéria

Tóth Gabi életébe ekkor Markó Róbert lépett, akivel a Szombat esti láz című műsorban ismerkedett meg. Kapcsolatuk bár eleinte ígéretesen indult, végül hasonló okok miatt ért véget, mint Gabi előző párkapcsolatai. Ez a szerelem azonban különösen mély nyomot hagyott az énekesnő szívében.

Eljött az igaz szerelem

Tóth Gabi ismét egy televíziós műsor révén talált rá új párjára, Molnár Tiborra, ismertebb nevén Trap kapitányra, aki szintén a zenei világban mozgott. Kapcsolatuk ígéretesen indult, olyannyira, hogy az eljegyzés gondolata is felmerült. Ám 2017 áprilisában közösen bejelentették a szakítást. Bár a szerelem elmúlt, a két előadó azóta is jó barátságban maradt és szakmailag is megőrizték a harmonikus együttműködést.

Tóth Gabi sok szakítást vészelt át (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Trap kapitánnyal való szakítása után nem sokkal ismerte meg Krausz Gábort, aki később a férje és kislánya, Hannaróza édesapja lett. A pár 2019-ben mondta ki a boldogító igent, amikor Gabi már áldott állapotban volt. Kapcsolatuk a nyilvánosság előtt harmonikusnak tűnt, ezért sokakat meglepett, amikor bejelentették válásukat. Talán ez volt a legfájóbb Tóth Gabi szakítás.

Végül megérkezett a szerelem, ami jelenleg is lángol. Tóth Gabi és Papp Máté Bence táncművész a közös munkák során ismerkedtek meg: a Fricska Táncegyüttes gyakran szerepelt Gabi koncertjein és klipjeiben. A szakmai kapcsolatból idővel szerelem lett. 2023 nyarán vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, ami hozzájárult a Fricska feloszlásához is, mivel Máté testvérével, Papp Gergővel megromlott a viszonya. Gabi viszont hamar befogadást nyert Máté családjába, és azóta is boldog párként élnek.