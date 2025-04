Lola megcáfolta az orvosokat, de nem ő az egyetlen, aki váratlanul esett teherbe – galéria

Lola terhessége szinte derült égből villámcsapásként érte a rajongókat, na meg persze őt magát és párját is. Elmondása szerint ugyanis arra, hogy természetes úton megfoganjon a pici, szinte semmi esély nem volt, az orvosok szerint csak a lombikprogram segíthetett volna abban, hogy szülőkké válhassanak. Most azonban a 36 éves énekesnő mégis anyai örömök elé néz, amihez nem volt szüksége semmilyen kezelésre. De nem ő az egyetlen a celebek között sem, akinek igazi csodababája lett, mutatjuk a legismertebb történeteket.

Hatalmas örömhír: Lola babát vár, pedig az orvosok szerint természetes úton erre szinte semmi esély nem volt Fotó: hot!

Tóth Gabi kislánya, Hannaróza Marika egy valódi áldás az énekesnő életében, akire egyfajta váratlan csodálatos ajándékként tekint. Gabi és volt férje nem is gondolkodtak a gyerekvállaláson, amikor kiderült, hogy jön a baba. Tóth Gabi terhessége már csak azért is ért váratlanul mindenkit, mert korábban több orvos is azt mondta neki, hogy nem lehet gyermeke, amit nehezen ugyan, de elfogadott. Ekkor azonban Hannika mégis megfogant, ráadásul természetes úton, amire az énekesnő azóta sem talált tudományos magyarázatot.

Tóth Gabi és Krausz Gábor kislánya is teljesen váratlanul jött, pedig az énekesnő azt hitte, nem lehet gyermeke Fotó: Fürjes Viki-hot archív / Fürjes Viki-hot archív

Lola szerencsés Ördög Nórához képest

Nánási Pál és Ördög Nóra családja tökéletesebb nem is lehetne, de ehhez hosszú és rögös út vezetett. A házaspár több mint három éven át küzdött azért, hogy Nóri teherbe essen, ami alatt több sikertelen lombikprogramon is át kellett esniük. Végül azonban sikerrel jártak, és világra jött Mici, Nánásiék idősebb gyermeke. Ezek után a pár boldogabb nem is lehetett volna, és egyáltalán nem számítottak arra, hogy még tovább bővülhet a családjuk, ráadásul ilyen "könnyedén", mégis így történt. Venci természetes úton fogant meg, és egy évvel Mici után, 2014-ben született.

Ördög Nóra gyerekei teljesen másképp fogantak meg Fotó: Bors

Vajna Tímea terhessége rengeteg fájdalomba került

Andy Vajna özvegye hosszú éveken át küzdött azért, hogy édesanya lehessen, minduntalan sikertelenül. Hiába a rengeteg kezelés, lombikprogram, hormoninjekció és ima, úgy tűnt, Timinek le kell mondania erről az álomról. Végül férjével a béranya lehetősége mellett döntöttek, aki ki is hordta a pár gyermekét. De mint kiderült, nem a kis Ben az egyetlen áldás az életükben, ugyanis míg ő a béranya szíve alatt cseperedett, a pár úgy döntött, ad egy utolsó esélyt a lombiknak. Timi beültettet még egy embriót, ami csodával határos módon sikeres volt, így néhány hónappal első gyermeke után, ő maga szülheti majd meg a második babát.