Curtis eldob csapot-papot, hogy segíthessen a parajdi sóbánya katasztrófa károsultjain

Curtis nyara igencsak feszített tempóban telik, elkezdődött a fesztiválszezon, és a Megasztár forgatásai is, így elképzelhetetlenül kevés szabadideje marad magára és a magánéletére. A zenész ennek ellenére is vállalta, hogy becsatlakozik abba a jótékonysági koncertbe, amit a parajdi sóbánya katasztrófa károsultjainak javára szerveznek.

Curtis koncertet ad, a bevételből a parajdiakat támogatják Fotó: Mediaworks

Curtis Parajd megsegítésén dolgozik

A híresség a hivatalos Facebook-oldalán tette közzé a hírt, hogy ő és a zenekara a rengeteg elfoglaltságuk ellenére is csatlakoznak azokhoz a segítőkész zenészekhez, akik segíteni szeretnének a sóbánya katasztrófa után.

"Sziasztok! Bizonyára sokan láttátok/hallottátok már, hogy milyen természeti katasztrófa történt Erdélyben, Parajdon. Azt gondolom, hogy itt most nincs helye mérlegelésnek, segíteni szeretnénk a zenekarommal azzal, hogy mi is fellépünk a Nyerges Attila (Ismerős Arcok) által létrehozott koncert eseményen. Hálásan köszönöm a zenekaromnak is, hogy mérlegelés nélkül igent mondtak erre a felkérésre és teszik mindezt úgy, hogy előző este még Marosvásárhelyen koncertezik a banda, a Vibe fesztiválon. Biztos fáradtak leszünk, de a problémink eltörpülnek erdélyi testvéreink problémái mellett. Tudom, hogy néha mást gondolunk a világról, - amivel nincs baj-, de próbáljunk meg összefogni és segíteni a Parajdiakon és a környékbelieken. Köszönjük Nyerges Attilának, hogy létrehozta az eseményt és örülünk, hogy mi is részesei lehetünk sok más hazai zenekarral karöltve ennek a jótékonysági koncertnek! Talán nem árulok el titkot, de a tervek szerint 2025. július 6-án kerül sor a rendezvényre, de ha pontosabb részleteket tudunk, jelentkezem!" – írta Curtis a közösségi oldalán.

Egy kápolna is volt a sóbánya belsejében. Mostanra ez is megsemmisült (Fotó: Habik Csaba)

A zenészt személyesen is megkérdeztük arról, hogy miért tartotta fontosnak a részvételt, illetve, hogy a feszített koncerttempó miatt hogy tudják betervezni a jótékonysági koncertet a naptárjukba? Curtis a feltett kérdésekre így felelt: