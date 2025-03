Kiderült a nagy titok: ezek a párosok versenyeznek idén az Ázsia Expresszben

Úgy tűnik, hamarosan elkezdődik az Ázsia Expressz 2025-ös évadának forgatása, ugyanis sajtóinformációk szerint a párosok ma indultak útnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről. A műsort minden eddiginél több pletyka övezte, hiszen most a versenyzőket és a helyszínt sem jelentették be, mint a korábbi években, de a celebeket ennek ellenére is kiszúrták a reptéren. Mutatjuk is a listát.

Vastag Csaba és Domján Evelin is útnak indultak az Ázsia Expressz új évadának forgatására (Fotó: Szabolcs László)

Nagyon úgy látszik, hogy igaznak bizonyultak a pletykák Curtis és Barnai Judit esetében, ugyanis valóban útnak indultak erre a életre szóló kalandra. A jegyespár mellett két másik szerelmespár is versenybe száll, ők nem mások, mint Vastag Csaba felesége, Domján Evelin oldalán, valamint a fiatal énekesnő, Sofi és kedvese, Németh Vini. De a Bódi tesók sem maradnak ki a jóból, a három fivér közül most az ikerpár Bódi Megyer és Bódi Hunor mutatják meg, mit tudnak. Ahogy minden szezonban, úgy az Ázsia Expressz 6. évadára is akadt olyan sportoló, aki bevállalta a megmérettetést, Ungvári Miki és Fodor Rajmund személyében. Emellett Tallós Rita lánya, Barbinek Paula párjaként indult útnak, Németh Kristóf pedig Mészáros Árpád Zsolttal küzd majd, akinek tavaly a fia versenyzett. Végül, de nem utolsósorban Lakatos Levente pedig a Kőgazdag Mettaként is ismert Dulin Metta társa lesz, ami valljuk be igencsak furcsa párosítás lehet első ránézésre.

Az Ázsia Expressz Ördög Nóra nélkül nem lenne az igazi

Ahogy már megszokhattuk, természetesen Ördög Nóra is a díszes társasággal tart, aki műsorvezetőként küzdi végig az 5-6 hetes forgatás viszontagságait. Az indulásnál Nánási Pál is jelen volt vele, aki egyelőre itthon maradt, hiszen a tavaszi szünetben követi majd feleségét a két gyermekükkel, Micivel és Vencivel.