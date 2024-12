Kőgazdag Metta végre megtalálta az igaz szerelmet - fotó az álompasiról

Kőgazdag Metta hosszas keresgélés után találta meg a nagybetűs szerelmet. A Kőgazdag Fiatalok című reality oszlopos szereplője a műsor két évadában randizott Schmuck Andorral, egy nyomulós lábfetisisztával, és egy olyan férfival is, aki zokon vette a lány vegetáriánus életmódját. A karcsú szőkeség most azonban megtalálta a tökéletes társat.

Kőgazdag Metta hosszú idő után végre szerelmes (Fotó: Máté Krisztián)

Kőgazdag Metta szerelme egy őszülő üzletember

A szőkeség az edzőteremből jelentkezett be, ahová a titokzatos lovag is elkísérte. Még közös fotó is készült a romantikus programról, amin a dúsgazdag lány az internetes képszerkesztők adta lehetőségekkel élve itt-ott kitakarta a férfit, a közösségi oldalán megosztott fényképeken.

Dulin Metta életének fontos része a mozgás, ebben párja is partner (Fotó: Instagram)

Metta ugyanis korábban a Ripost-nak elárulta, a lovagja szeretne háttérben maradni a nyilvánosságtól. Azért néhány dolgot már megtudhattunk róla:

Nem titok, hogy engem levesz a lábamról az eszesség, most pedig mondhatom: le vagyok véve a lábamról!

– mesélte korábban a Kőgazdag Fiatalok szereplője az üzletember párjáról beszélve.

– Emellett pedig bejön az ősz borosta, az ősz hajszálak, és neki van mindkettő.

Bár Metta nem sok mindent árult el a rejtélyes üzletemberről, az most világossá vált: ő is olyan sportos, mint a TV2 sztárja (Fotó: Instagram)

Bár a luxuséletmódhoz luxus esküvő is dukálna, ám erre lehet, hogy sosem kerül majd sor.

– Sokat beszélgetünk, és világos lett a számára, hogy nekem nem olyan fontos a lánykérés és az esküvő. Ő már volt egyszer házas, így ő sem ugrana bele hirtelen egy ilyen elköteleződésbe. Persze úgy vagyunk vele, hogy nyitva hagyjuk a kérdést…