Dorina és Noel újra egy pár? – Megszólalt a Kísértés sztárja a közös fotó után!

A páros a Power of Love című műsorban találkozott először, ahol Dorina meg is nyerte a műsort – és vele együtt a 10 millió forintos fődíjat. Egy darabig egy párt alkottak, azonban A Kísértés című műsor után szakítottak, mind a ketten megcsalták egymást. Viszonyuk annyira megromlott, hogy nem is beszéltek egymással.

A Kísértés szerelmes párja volt Dorina és Noel (Fotó: TV2)

Mi van valójában Kísértés Dorina és Noel között?

A napokban azonban mindenkit megleptek, ugyanis közös fotót posztoltak a közösségi oldalukon, így nem véletlen, hogy beindultak a találgatások, hogy kibékültek és ismét egy párt alkotnak. Később tisztázták, hogy csupán egy közös együttműködésről volt szó, nem jöttek ismét össze. A részletekről Dorina a Borsnak mesélt először.

Noellel nem tartottuk a kapcsolatot, viszont egy megkeresés által ismét elkezdtünk beszélgetni. Rájöttünk, hogy mi nagyon bírjuk egymást

„Ő egyébként egy tök jó srác barátilag, viszont semmi több nincsen közöttünk, és nem is lesz, ezt le is kommunikáltuk egymással” – kezdte lapunknak. „Közöttünk sosem volt az a felhőtlen, hatalmas nagy szerelem, amire mindenki gondolt, nem voltunk oda annyira egymásért. Ma már viszont nagyon jó barátok lettünk” – tette hozzá.

Dorina és Noel szakítása sokáig beszédtéma volt, ezért is volt meglepő, hogy több hónap után együtt mutatkoztak.

Nem is emlékszem már, hogy melyikünk kezdeményezett. Főként az együttműködés miatt vettük fel ismét a kapcsolatot. A mai napig szoktunk pár naponta beszélni, érdeklődünk, hogy mi van a másikkal, de nem kell ebbe többet belelátni

– fogalmazott lapunknak.

A Kísértésben ment az adok-kapok, a sérelmek és a megcsalás pedig már a múlté.

Megbocsátottunk egymásnak. Fontos kiemelnem, hogy bármikor számíthatunk egymásra

„Egyébként soha nem bántottuk egymást a kapcsolatunk alatt, egyáltalán nem voltunk rosszban. Inkább azt hangsúlyoznám ki, hogy már a műsor előtt is furán álltunk egymáshoz. Nem gondolom, hogy bárkivel is rosszban kéne lenni, nem is szeretek. Volt többször is, hogy együtt voltunk valamilyen rendezvényen, majd odaköszöntünk a másiknak”– zárta gondolatait.