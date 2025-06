Kis Grófo a magánéletéről mesélt: Eddig csak hallottunk róla, hogy milyen kemény ez az időszak

Lacika ugyanannyi idősen kezdett bele az éneklésbe és zenélésbe, mint én, ugyanis én is 13 éves voltam, mikor belecsöppentem az egészbe. Igazából nagyon büszke vagyok rá, szerintem nagyon tehetséges, és már volt egy közös dalunk, viszont tervben van, hogy nemsokára lesz egy saját dala is. A legszebb pedig az, hogy én semmit nem erőltettem rá ezzel kapcsolatban, hanem ő maga kezdett el érdeklődni a zene iránt és mondta nekem, hogy bele akar vágni ebbe. Nyilván a vérben és genetikában ott van a muzsika neki is, de már most mindent magának köszönhet