„Betegesen sovány...” – Súlyos vádak érték Kis Grófo 13 éves fiát, reagált a zenész

Kis Grófo számára a család az első, és ez most is kiderült! A népszerű zenész a Facebook-oldalán boldogan számolt be arról, hogy hamarosan megjelenik legújabb dala, amit ráadásul a kisfiával, Lacikával vettek fel. A klipből meg is osztott egy részletet a nagyérdeműnek, ám a rengeteg pozitív komment mellett, kapott jó pár negatívat is a gyermeke miatt. A rosszindulatú hozzászólók ugyanis észrevették, hogy a 13 éves Lacika sovány, ezt pedig azzal hozták párhuzamba, hogy a fiú csak beteg lehet. Nos, ez volt az a pillanat, amikor Kis Grófónál is elszakadt a cérna...

Kis Grófo fia beteg lenne? Reagált az énekes (Fotó: Szabolcs László)

Kis Grófo gyerekei komoly kritikát kaptak

Az énekes a kommentek között adott választ azoknak, akik aljas módon beleálltak a gyermekébe. Lacikát ugyanis nem csak azért bántották, mert soványka, hanem azért is, hogy milyen ruhát visel a klipben. Ezt pedig Grófo érthető módon elfogadhatatlannak tartja.

„Betegesen sovány ez a fiú... Nincs baja?” – írta valaki.

„Nem bántás, de adhattatok volna rá valami normális ruhát is” – fogalmazott gúnyosan egy másik hozzászóló, majd jött a hosszú, és lényegre törő apai válasz.

Aki engem bánt, azt még talán elviselem, de a családomat nem engedem, hogy bántsa senki. A fiam hála Istennek egészséges és boldog. Az, hogy soványka, az nem jelenti azt, hogy beteg!

„A jó Isten mutassa meg annak, aki rosszat kíván, vagy gúnyt űz a fiamból. Egyszerűen nem értem az embereket, hogy semminek nem tudnak örülni, hogy legalább próbálom azokat az embereket is inspirálni, és példát mutatni a fiataloknak, hogy foglalkozni kell a gyerekeinkkel és támogatni őket. Nem pedig ilyen kommentekkel hátráltatni őket. Az öltözéket meg senki ne nézze meg, mert szerintem sok 13 éves tanulhat tőle minden téren. De áldja meg a jó Isten az irigy kutyákat, mert soha nem jutnak egyről a kettőre! Elnézést az indulatosságért de ez felháborító!” – írta ki magából a dühét Kis Grófo, akinek százak adtak igazat. Nem mellesleg hozzátették azt is, hogy a genetikát nézve, Kis Grófo is vékony gyerek volt, de ettől ez még nem jelenti azt, hogy beteg lett volna.