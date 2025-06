Megszólalt műtétjéről a Kincsvadászok sztárja: „Bekapcsolt az életösztön”

Új részekkel tért vissza a képernyőre a műtárgy-kereskedő show. A Kincsvadászok nézői azért is örülhetnek, mert újra látható lesz műtétje után nagy kedvencük, Molnár Viktor is, aki most elárulta, mi történt valójában vele a kórházban.

Nagyon meglepődtek és megijedtek a TV2 sikerműsorának nézői, amikor május második hetében, hétfőn a megszokott ötösfogat helyett csupán négy kereskedő várta az eladókat. Mint kiderült, Molnár Viktort sürgősen műteni kellett, ezért a Kincsvadászok néhány adását nélküle forgatták le. De már visszatért az AMIKOR Galéria tulajdonosa a képernyőre, a rajongók legnagyobb örömére. A TV2 műtárgy-kereskedő show-ja a nézettségi listák elején tanyázik, legyen szó az új évad epizódjairól, ismétlésekről vagy épp a Kincsvadászok VIP adásairól, a műsor népszerűsége töretlen. Éppen ezért az is jó hír a rajongóknak, hogy június 2-ától folytatódott a népszerű műsor. A Kincsvadászok kereskedője a műtétje után ma visszatér a képernyőre (Fotó: TV2) Kincsvadászok: Molnár Viktor megszólalt a műtétjéről Molnár Viktor az egyik forgatási nélküli napon kezdte fájlalni a hasát. Mivel panaszai nem múltak, sőt erősödtek, a Kincsvadászok kereskedője inkább elment orvoshoz. „Egyáltalán nem vagyok ahhoz szokva, hogy valamilyen nagy fájdalmam legyen, orvoshoz sem szoktam menni” – mesélte a ma este visszatérő kereskedő az Origónak. De aznap olyan fájdalmat éreztem, amihez még csak hasonlót sem éreztem soha. Bekapcsolt az életösztön, éreztem, hogy nincs mese, el kell mennem kivizsgáltatni magam, mert nagy a baj. Azt mondták, vastagbélgyulladás, de nem volt egyértelmű, így újabb vizsgálatokat csináltak. Végül ki sem engedtek a kórházból, hanem megműtöttek, 4 napot hagytam ki, lefogytam, de persze azóta már visszahíztam sajnos. A rajongók szerint úgy az igazi, ha mind az öt kereskedő (Nagyházi Lőrinc, Fejes Tamás, Dr. Katona Szandra, Fertőszegi Péter és Molnár Viktor) a stúdióban van (Fotó: TV2) A kereskedő azt mondja, hogy elképesztő érzés volt látni a rengeteg üzenetet nézőktől, rajongóktól. „Csak úgy áradt felém a szeretet, fantasztikus érzés. Bevallom őszintén, zavart, hogy nem lehetek ott a forgatáson, de a többiek aggódása jól esett, nem csak a kereskedőtársak hiányoltak, hanem az egész stáb, megható volt ezt érezni!”