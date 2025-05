Kincsvadászok VIP: Hevesi Tamás lesújtó hírt kapott a szakértőtől

Ennek a szobornak nagyon sok és fontos jelentősége van az életünkben a Krisztával. Ez az alkotás rengeteget segített a kitartásban, a soha fel nem adásban és abban a hitben, hogy képesek vagyunk erőn felül is teljesíteni. Az egész életünk küzdelem, kitartás, hogy a sikereinkért mennyi mindent kell tenni. De most van az életemnek azon korszaka, amikor szeretnénk már élvezni, hogy mennyi mindent tettünk bele, hogy megtehessük azt például, hogy utazhassunk, hogy mennyi mindent tettünk már azért, hogy ott tarthassunk, ahol tartunk és mennyi terhet szeretnénk most már levenni a vállunkról. Nekünk ez a szobor szimbolikusan a nappali közepén volt, és szeretnénk most már másnak is megadni a lehetőséget, hogy ha erre a szoborra ránéz, akkor az erő, a kitartás, a hit járja át, hogy erő felett is tud teljesíteni és soha ne adja fel az álmait.